Samuel A. Sarr exprime ses condoléances suite au décès de Talibé Mahammed Boun Abdallah Dionne

"La nouvelle du décès de notre frère Talibé Mahammed Boun Abdallah Dionne, nous a profondément attristés. Sa disparition laisse un vide immense dans nos cœurs. Au-delà de son rôle en tant que Premier Ministre, il était un homme dévoué à son pays et à son peuple", a déclaré Samuel A. Sarr.



"Talibé Mahammed Boun Abdallah Dionne a occupé le poste de Premier Ministre du Sénégal avec dévouement et engagement. Son leadership a marqué une période importante de l'histoire politique du pays. Sa disparition est ressentie non seulement au sein de la classe politique, mais aussi parmi tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître et de travailler à ses côtés."



Samuel A. Sarr a également tenu à adresser ses condoléances à la famille et aux proches du défunt, ainsi qu'à tout le peuple sénégalais. "En ces moments difficiles, nous partageons votre peine et votre chagrin. Que Dieu vous donne la force et le réconfort nécessaires pour traverser cette épreuve", a-t-il déclaré.



Samuel A. Sarr a exprimé son espoir que Talibé Mahammed Boun Abdallah Dionne trouve sa demeure éternelle dans les jardins de Firdawsi. Cette expression de condoléances vient souligner l'importance de l'héritage laissé par le défunt Premier Ministre et l'impact positif qu'il a eu sur son pays et sur tous ceux qui l'ont connu.













































