Scrutin présidentiel dans le département de Keur Massar : la désillusion de milliers d’électeurs privés de vote

7.033.852 électeurs sont appelés aux urnes, ce dimanche 24 mars 2024, pour élire le cinquième (5e) président de la République du Sénégal, pour les 5 prochaines années. A Keur Massar les électeurs se sont mobilisés et déplacés en masse très tôt le matin pour départager les 19 candidats en lice (malgré le retrait annoncé de leurs candidatures, au profit d’un autre candidat, les bulletins de Habib Sy et Cheikh Tidiane Dièye étaient présents dans les bureaux de vote).



Seulement, dans ce cinquième (5e) département de Dakar, né des flancs de celui de Pikine, la désillusion a été énorme chez des milliers d’électeurs pourtant bien inscrits sur les listes électorales, mais qui se sont vus refuser l’exercice de leur droit civique. A cause de la mention «région de Dakar, département de Pikine, commune de Keur Massar» sur leur Carte nationale d’identité (CNI) faisant officie de carte d’électeur.



«Le Vote a bien démarré à 8h, tous le matériel, les membres du bureau et des représentants de partis et de la CEDA sont-là. Mais, depuis le matin, il y a des électeurs qui se présentent, munis des cartes avec la mention département de Pikine. Ils ne peuvent pas voter, parce que toutes les cartes ont été rééditées. Keur Massar étant un département, il fallait se munir de sa nouvelle carte comportant la mention département de Keur. C’est celle-ci qui est valable», confirme un responsable du bureau n°13 du centre école Massar Dièye, l’un des plus grands de ce nouveau département.



Ainsi, des milliers d’électeurs se sont vus refuser le vote. Créant des attroupements aux alentours de ce centre, notamment devant la mairie de Keur Massar Nord située non loin, des «victimes» de cette désillusion dénoncent le déficit de communication des autorités qu’ils appellent à prendre des dispositions pour leur «permettre de voter», vu qu’ils figurent déjà sur les listes électorales. Pourtant, relève le président du bureau n°13 de l’école Massar Dièye, une Commission de distribution a été installée dans ce centre ; elle a siégé jusqu’à minuit, hier samedi, veille du scrutin. Selon des jeunes, il y avait une forte affluence, mais nombreux sont ceux qui n’ont pas pu récupérer leur nouvelle carte.



Avec l’érection de Keur Massar en département, toutes les cartes nationales d’identité/électeur ont été rééditées. Ainsi, depuis les élections municipales et départementales du 22 janvier 2022, il fallait se présenter aux différentes Commissions de distribution, muni de son ancienne carte (ayant la mention département de Pikine), d’un récépissé d’inscription ou d’un certificat de perte pour récupérer sa nouvelle carte (CNI) sur laquelle il est désormais écrit «région de Dakar, département de Keur Massar, commune de…». Le département de Keur Massar compte 249.588 électeurs répartis dans 65 centres de vote, pour 452 bureaux de vote.









































sudqutotidien