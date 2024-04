Sénégal: Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie pour sa première visite à l’étranger

Il s’agit d’une visite d’amitié et de travail qui durera une journée, explique-t-on à la présidence sénégalaise. Le choix de la Mauritanie s’explique d’abord car les relations entre les deux pays sont bonnes avec des ressortissants qui vivent des deux côtés des frontières depuis longtemps. Par ailleurs, le président Ould Ghazouani est également président en exercice de l’Union africaine.



Ce premier voyage officiel à l'extérieur des frontières du Sénégal renforce l’idée d’une volonté d’intégration africaine chère au président Bassirou Diomaye Faye. Plusieurs ministres devraient l’accompagner, dont Yacine Fall, ministre des Affaires étrangères et de l’intégration africaine ou encore El Malick Ndiaye aux Infrastructures, Fatou Diouf à la Pêche et Birame Souleye Diop à l’Énergie.



Car un des thèmes qui sera justement abordé est le grand gisement gazier GTA, au large des deux pays dont l’exploitation très attendue et initialement prévue en 2022 a pris beaucoup de retard le nouveau président sénégalais a aussi dit souhaiter renégocier les contrats gaziers et pétroliers.







Autre sujet lié aux infrastructures : le pont de Rosso à la frontière sénégalo-mauritanienne, en construction depuis 2021, qui facilitera les déplacements entre les deux pays.



Également à l’agenda le sujet de la pêche et le renouvellement des 500 licences accordées à des pêcheurs sénégalais pour accéder aux eaux mauritaniennes et enfin la coopération sécuritaire face à la menace jihadiste dans la région.























































































rfi