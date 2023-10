Situation financière du pays - Mamadou L. Diallo : «Le ministre des Finances doit dire la vérité aux Sénégalais, sur la situation de la Bnde»

«Le petit Bâ, comme je l'appelle, a expliqué que la situation financière de l’État et bancaire des établissements dédiés, est au beau fixe. J'en doute pour plusieurs raisons : le niveau réel du déficit est plus élevé que 6% du PIB, les arriérés intérieurs totaux sont autour de 1 000 milliards. Le Fmi le sait».



Ne lâchANT pas prise, l'économiste de formation se veut clair? en précisant que le retard observé dans les recettes fiscales du pétrole et du gaz, ainsi que les émeutes de juin 2023, ont eu un impact dans le creusement du déficit budgétaire.



Mamadou Lamine Diallo estime que Macky Sall et Amadou Bâ auraient augmenté les dépenses de personnel en 2023, une attitude qu'il juge "incompressible par nature". À en croire l'auteur du Questekki, les conséquences sur les banques sont inévitables :



«Moralité, le ministre Bâ doit emprunter de l'argent et le risque Sénégal a augmenté. Tout cela a un impact sur les banques, notamment la Bnde et le Crédit agricole. En son temps, j'avais attiré l'attention d’Amadou Bâ, ministre des Finances, sur la situation de La Poste en faillite. Il a toujours nié. Résultat des courses, La Poste est en faillite et la restructuration en cours est confiée à la galaxie des inspecteurs des Impôts et des Domaines, à la place des inspecteurs du Trésor».