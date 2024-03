Supposée visite chez Sonko: le ministre Serigne Mbacké Ndiaye dément et annonce une plainte contre Adama Gaye

À travers un post que nous publions in extenso ci-dessous, le ministre Serigne Mbacké Ndiaye a vite démenti la publication sur facebook du journaliste Adama Gaye.



Comme vous pouvez le lire sur son démenti, Serigne Mbacké Ndiaye, qui apparement n'en revient pas, soutient mordicus que de tels propos sont dénués de tout fondement.



D'ailleurs, un de ses collaborateurs, joint par dakarposte aux fins d'avoir une ébauche de détails, laissera entendre" qu'un tel canular à l'actif du sieur Adama Gaye, qui se présente comme un journaliste est aux antipodes des valeurs de respect de la déontologie et de l'éthique journalistiques."



En un mot, le ministre Serigne Mbacké Ndiaye entend porter cette affaire en justice pour diffamation.





"Je viens de lire avec une surprise que vous pouvez pas imaginer un post de Ibrahima Gaye disant que j' étais chez Ousmane SONKO. Cette déclaration fausse est une grave atteinte à mon honorabilité. J' ai alors décidé de saisir mes avocats pour porter plainte contre ce Monsieur que je me garde de qualifier" écrit- il.





Affaire à suivre...