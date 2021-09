Tribunal de Mbacké : Évasion spectaculaire de 5 malfrats de la cave

Une scène digne d'un scénario hollywoodien secoue le tribunal d'instance de Mbacké ! En effet, déférés hier mardi au niveau de ce parquet par la police de Touba, 05 malfrats se sont évadés, par la suite, de manière spectaculaire, de la cave selon des informations exclusives de Seneweb.



Gardés dans la cave en attendant de faire face au délégué du procureur, Louis Joseph Diatta, Khadim Ndiaye, Daouda Diop, Daouda Ngom et Modou Diop alias Diokel auraient peaufiné un plan pour sortir des liens de la détention.



Ainsi, un individu gardé dans cette pièce a été conduit dans les toilettes sur sa demande. Mais dès le retour de ce dernier, un Asp a réouvert la porte de la cave et les 5 malfrats en ont profité pour le bousculer violemment en prenant la fuite. Et l'Asp a crié "au voleur" pour ameuter les riverains, mais sans succès.



Selon des confidences faites à Seneweb, Louis Joseph Diatta, Khadim Ndiaye, Daouda Diop, Daouda Ngom et Modou Diop alias Diokel sont toujours en cavale. Ces derniers ont été arrêtés par les éléments du commissariat spécial de Touba à l'occasion du magal de Touba.











































