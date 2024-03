URGENT- La sécurité renforcée autour du Palais Présidentiel

Les radars fureteurs de dakarposte, qui ont fait un tour en plein coeur de la capitale Sénégalaise, nous soufflent que le convoité Palais de l'avenue de Roume, a été brièvement bouclé. Et, au moment où ces lignes sont écrites, il est quasi impossible de passer devant le Palais Présidentiel.



Un cordon de sécurité a été vite dressé pour on ne sait quelle raison. En effet, des barrières ont été installées et des limiers et pandores , armés jusqu'aux dents, veillent au grain.





Une source, tapie au niveau des forces de défense et de sécurité croit savoir que cette clôture a été érigée autour du Palais "afin de tenir les manifestants à distance le soir des élections et, peut-être, les jours suivants"





Affaire à suivre...