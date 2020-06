Urgent-Manif De Touba : Moustapha Diakhaté Accusé D’être À L’origine

« Les manifestations malheureuses survenues à Touba et à Mbacké ne sont pas cautionné es par le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Il est un homme de paix et d’unité et il ne cesse de le manifester dans ses actes de tous les jours. Ce qui est sûr, aujourd’hui, est que des politicards à de la trempe de Moustapha Diakhaté ont financé des personnes pour mettre le feu dans la ville sainte. Ils veulent déstabiliser le régime du Président Macky. Après plusieurs tentations jamais réussies, Moustapha Diakhaté, himself, joue avec les Mourides sinon pourquoi il agit de la sorte. Mais, il va le regretter car la colère du Khalife Général est pire qu’un emprisonnement. Le futur nous édifiera.



C’est lui, de connivence avec certains membres de l’opposition qui sont derrière toutes ces manifestations qui ont été enregistrées dans la capitale du Mouridisme et partout ailleurs, dans le pays. On les comprend car c’est ce qui leur reste de faire. Le Président Macky Sall a bien géré cette pandémie et a été félicité par le monde entier.



Moustapha Diakhaté et Cie ne sont que des rancuniers, des ennemis de la paix, pour tout dire, des va- t-en- guerre mais ils nous trouveront sur leurs chemins.



Désormais, ça sera la loi du Talion entre nous et les détracteurs du président Macky Sall. »



Mamadou Ndiaye Bambey



Responsable APR



Membre du Groupe Informations Républicaine (GIR).