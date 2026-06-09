Vélingara (Kolda) : La foudre tue un étudiant de 23 ans...

À Vélingara, un étudiant a été foudroyé au quartier Thiankang pendant la forte pluie qui s'est abattue ce lundi 08 juin.

Ainsi, le jeune Issa Diallo est parti à la fleur de l'âge, laissant tout un quartier dans l'émoi.

D'après les témoins, l'incident est survenu vers 23 heures à l'heure où un violent orage se déversait dans la commune.

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‎Ce drame remet au goût du jour l'importance de disposer de paratonnerres à titre de protection civile pendant l'hivernage...



























































































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