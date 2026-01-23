Villarreal : des cadors européens se bousculent pour Pape GUEYE après ses performances XXL à la CAN

L'unique buteur de la finale de la CAN 2025 est devenu un élément clé de l'équipe du Sénégal, qui construit autour de lui malgré une concurrence rude au milieu. C'est d'ailleurs ce qui pousse de grands clubs européens à jeter leur dévolu sur Pape GUEYE ancien joueur de l'Olympique de Marseille. En effet, Manchester United, Chelsea, Aston Villa, Manchester City, Newcastle et le Fc Barcelone se bousculent pour l'international sénégalais, a-t-on appris.



Selon nos informations, les performances du Lion lors de la dernière Coupe d'Afrique ont beaucoup contribué à l'intérêt de ces grands clubs européens. Actuellement sous contrat avec Villarreal CF jusqu'en juin 2028, Pape Gueye (26 ans) voit sa valeur estimée à environ 40 millions d'euros. Ce, à la suite de solides performances lors de la CAN 2025, marquées par un titre face au Maroc en finale. Mieux, Pape GUEYE a été élu homme de la finale suite à son but XXL et retenu dans le 11 type de la CAN 2025.



















































Igfm