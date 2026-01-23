Dakarposte.com - Le site des scoops
Volodymyr Zelensky : l'Europe "semble perdue"

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 23 Janvier 2026 à 09:13

Le président ukrainien a déclaré dans son discours à Davos qu'un an s'était écoulé depuis son dernier discours au même sommet, lorsqu'il avait averti l'Europe qu'elle devait apprendre l'autodéfense, mais que "rien n'avait changé".


Volodymyr Zelensky : l'Europe "semble perdue"
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a formulé une critique cinglante de l'inaction européenne lors du Forum économique mondial jeudi, déclarant que le continent "semble perdu" et reste prisonnier d'une répétition sans fin de l'incapacité à se défendre ou à soutenir l'Ukraine de manière décisive.

"Tout le monde se souvient du grand film américain Un jour sans fin mais personne ne voudrait vivre comme ça", a déclaré M. Zelensky. "Répéter la même chose pendant des semaines, des mois et, bien sûr, des années. Et pourtant, c'est exactement comme cela que nous vivons aujourd'hui".

Le dirigeant ukrainien a exprimé sa frustration quant à la réponse de l'Europe à la crise autour du Groenland, remettant en question le déploiement de petits contingents de soldats sur le territoire arctique.

"Si vous envoyez 14 ou 40 soldats au Groenland, à quoi cela sert-il ? Quel message cela envoie-t-il ? a demandé M. Zelensky. "Quel est le message adressé à Poutine, à la Chine ? Et surtout, quel message envoie-t-il au Danemark, votre proche allié ? Quarante soldats ne protègent rien".


M. Zelensky a déclaré qu'un an s'était écoulé depuis son dernier discours de Davos, dans lequel il avertissait l'Europe qu'elle devait apprendre à se défendre, mais que "rien n'avait changé".

"Tout le monde a tourné son attention vers le Groenland et il est clair que la plupart des dirigeants ne savent tout simplement pas quoi faire à ce sujet", a déclaré M. Zelensky. "Et il semble que tout le monde attende que l'Amérique se calme. Mais que se passera-t-il si ce n'est pas le cas ? Que se passera-t-il alors ?


M. Zelensky a critiqué la réponse fragmentée de l'Europe aux défis mondiaux, déclarant que le continent "se sent toujours plus proche de la géographie, de l'histoire, de la tradition, et non d'une grande puissance politique" et "reste un kaléidoscope fragmenté de petites et moyennes puissances".

"L'Europe a l'air perdue en essayant de convaincre le président américain de changer. Mais il ne changera pas", a déclaré M. Zelensky. "Le président Trump aime ce qu'il est. Et il dit qu'il aime l'Europe, mais il n'écoutera pas cette Europe."

Le dirigeant ukrainien a proposé l'expertise navale de son pays pour répondre aux préoccupations concernant les navires russes près du Groenland, notant que l'Ukraine avait ciblé avec succès les navires près de la Crimée. "Nous résoudrons ce problème avec les navires russes", a-t-il déclaré.

Il a exprimé sa frustration face à la réticence de l'Occident à fournir à l'Ukraine des systèmes d'armes avancés, déclarant que les diplomates lui avaient déconseillé de mentionner les Tomahawks aux Américains "pour ne pas gâcher l'ambiance".

"Aujourd'hui, ils visent l'Ukraine. Demain, ce pourrait être n'importe quel pays de l'OTAN", a déclaré M. Zelensky à propos des missiles russes. "Ne serait-il pas plus facile et moins coûteux de couper la Russie des composants qui fabriquent les missiles ou de détruire les usines qui les fabriquent ?"

M. Zelensky a critiqué l'absence de réaction de l'Europe face à la répression brutale de l'Iran contre les manifestants, qui a fait des milliers de morts, en opposant la survie du régime de Téhéran à celle du Vénézuélien Nicolás Maduro, qui fait l'objet d'un procès à New York.

"Le fait est que Maduro est jugé à New York. Désolé, mais Poutine n'est pas jugé", a déclaré M. Zelensky. "L'homme qui a commencé est non seulement libre, mais il se bat toujours pour son argent gelé en Europe".

Il a demandé pourquoi Trump pouvait saisir les pétroliers de la flotte fantôme et le pétrole alors que l'Europe ne le pouvait pas, notant que le pétrole finance la guerre contre l'Ukraine. "Si Poutine n'a pas d'argent, il n'y a pas de guerre pour l'Europe", a déclaré M. Zelensky.

En ce qui concerne les négociations de paix, M. Zelensky a déclaré que les documents relatifs aux garanties de sécurité d'après-guerre étaient "presque prêts", mais que l'implication de Washington restait essentielle.

"Aucune garantie de sécurité ne fonctionne sans les États-Unis", a-t-il déclaré. "Le soutien du président Trump est nécessaire.




Je veux y mettre un terme

M. Zelensky est arrivé au Forum économique mondial de Davos jeudi matin pour des entretiens prévus avec le président américain Donald Trump, quittant l'Ukraine où plus de la moitié de la capitale Kiev restait privée d'électricité à la suite de bombardements russes soutenus.

M. Zelensky a failli ne pas venir à Davos, où il avait prévu de finaliser des documents avec des responsables américains concernant les garanties de sécurité d'après-guerre et la reprise économique.

Mardi, il est resté à Kyiv pour se concentrer sur le rétablissement de l'électricité, mais il est arrivé en Suisse deux jours plus tard, alors que la crise s'aggravait.

Environ 4 000 bâtiments de Kyiv étaient dépourvus de chauffage mercredi, alors que les températures ont chuté à -20°C dans le cadre de l'hiver le plus froid que l'Ukraine ait connu depuis des années, près de quatre ans après l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie.

"Je veux y mettre un terme. C'est une guerre horrible", a déclaré M. Trump à Davos mercredi.

Les efforts déployés depuis un an par l'administration Trump pour mettre un terme à la guerre menée par la Russie n'ont abouti à aucune avancée, malgré les échéances répétées des États-Unis.

Les demandes de M. Trump concernant le Groenland ont largement éclipsé les discussions sur l'Ukraine lors du forum. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a averti mercredi que l'alliance risquait de perdre de vue les besoins de l'Ukraine en matière de défense.

"La question principale n'est pas le Groenland maintenant, la question principale est l'Ukraine", a déclaré M. Rutte, ajoutant qu'il était "un peu inquiet que nous puissions perdre le fil en nous concentrant tellement sur ces autres questions".

