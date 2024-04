Yeumbeul : L’effondrement de la dalle d'une maison ôte la vie à un enfant de six ans

Le drame s'est produit dans la commune de Yeumbeul-Sud au quartier Médinatoul Mounawara, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril 2024, où le corps sans vie d'un enfant âgé de six ans a été retiré des décombres après l'effondrement d'une dalle. Selon le journal l’Observateur, c’est dans l'une de ces chambres situées au rez-de-chaussée, occupée par la famille Guèye, que la dalle a cédé, surprenant ainsi tous les membres de la famille. Le chef de famille et son épouse vont s'en tirer avec de graves blessures.



Le premier souffre de fractures sur la tête et de blessures sur les côtes, alors que sa dame a eu des blessures sur le pied droit. Malheureusement, c’est le jeune garçon Serigne Mbaye Guèye, âgé de six ans, qui perdra la vie sous les décombres, avant d’être acheminé à la morgue de l'hôpital de Pikine, près du Camp militaire de Thiaroye. La police a ouvert une enquête.





















































dakaractu