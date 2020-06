"​Fête du Sexe" aux Maristes et à la Cité Keur Gorgui - Les 5 mineurs risquent 1 mois de prison ferme

Aucun parent ne souhaite vivre une telle humiliation. Voir son enfant, âgé de 14, 15, 16 ans… jugés pour de tels faits est aussi douloureux qu'un chemin de croix. Et les parents des mineurs, impliqués dans l'affaire du sextape tourné aux Maristes et à la Cité Keur Gorgui auraient tout donné pour être épargné d’un tel supplice. Pourtant, Dame Justice les a forcés à prendre part à cette confrontation entre leurs enfants et elle. Ainsi, ce vendredi 11 juin 2020, au tribunal pour enfants de Dakar, le film de la « Fête du Sexe » a été rejoué. Le juge, qui avait mis l’affaire en fin de rôle afin de visionner les films en présence des parents, aurait pu provoquer des crises cardiaque chez certains géniteurs si jamais les vidéos étaient visionnées en pleine audience. Déjà, selon une source judiciaire, beaucoup de parents ont versé de chaudes larmes au cours du réquisitoire du procureur de la République qui a demandé à ce que A. Dieng, Ns. Diop, E.M. Diouf, M. Sène et S. Sow soient condamnés à une peine ferme d’un mois.



Les mineurs refusent de visionner les vidéos en présence de leurs parents

Les jeunes, à qui le juge a demandé s’ils voulaient que les vidéos soient visionnées ont tous, sauf M. Sene, dit que non. Jurant de dire la vérité. Regarder ces images en présence de leur civilement responsable était trop lourd pour eux. DakarPoste, qui a ses radars au palais de la justice, est donc en mesure de vous dire que les jeunes ont tous reconnus les faits qui leurs sont reprochés. «Ils ont réitéré leur déclaration à l'enquête préliminaire » confie la source judiciaire. Le procès pour mineurs n’étant pas ouvert au public, on nous a aussi soufflé que le procureur a été plus que dur à l’encontre des jeunes. Parents et enfants étaient en larmes lors du réquisitoire du représentant du ministère public, qui a décrié le côté dévergondé des jeunes qui ont fait preuve d’audace en s’adonnant à de telles pratiques. Utilisant les mots qu’il faut pour provoquer un déclic chez ces jeunes afin de ne plus recommencer, le parquetier est suivi du représentant de l'AIMO. Association chargée de la réinsertion sociale des enfants, le membre de l'Aimo s’est désolé de l'attitude des jeunes. Dont les avocats ont, tour à tour, plaidé la clémence. Une demande que seul le juge pourra accorder.

L'affaire, mise en délibéré, les jeunes sauront s’ils auront le même sort que leurs acolytes qui ont été condamnés à des peines allant du sursis à un mois ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar.