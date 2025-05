1ER-MAI: PLUS DE 300.000 MANIFESTANTS EN FRANCE SELON LA CGT, 157.000 SELON LES AUTORITÉS

Plus de 300.000 personnes ont manifesté jeudi en France à l'occasion du 1er-Mai, dont 100.000 à Paris, selon un bilan révisé à la hausse de la CGT.



"Cette journée de manifestation est une grande réussite, nous avons recensé 270 manifestations dans toute la France et à ce stade nous comptons 250.000 manifestantes et manifestants, donc le bilan total sera supérieur", a affirmé dans l'après-midi sur LCI la numéro un du syndicat, Sophie Binet.



Peu après la centrale a révisé son chiffre à la hausse en faisant état de "plus de 300.000" manifestants dont 100.000 à Paris.





Le ministère de l'Intérieur dénombre de son côté 157.000 personnes, dont 32.000 à Paris, à l’occasion de 230 rassemblements.



L'an dernier, la CGT avait comptabilisé 210.000 manifestants en France et les autorités 121.000.



Les manifestations se sont globalement déroulées dans le calme. Selon des chiffres fournis par Beauvau à BFMTV, 72 personnes ont été interpellées, dont 52 à Paris, et 28 personnes mises en garde à vue, dont 19 à Paris. 3 incendies ont par ailleurs été allumés sur la voie publique.









































