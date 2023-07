24e journée de Ligue 1 : Échauffourées lors du match TFC-Jaraaf

Lors de la 24e journée de LIgue 1, des échauffourées ont éclaté à l'issue du match opposant le Teungueth football club au Jaraaf de Dakar.



À cet effet, le club de la Médina exprime sa profonde préoccupation et condamne fermement ces actes de violence. "Contrairement à nos habitudes, le Jaraaf avait décidé de ne pas organiser de caravane des supporters ni d'animation particulière pour ce match. Après la fin du match, des groupes de jeunes se sont gratuitement attaqués au bus du Jaraaf, causant des dégâts considérables en brisant le pare-brise et les vitres du véhicule", indique le communiqué du Jaraaf.



"Ces actes de violence gratuite à l'encontre du Jaraaf, lors de nos déplacements, commencent à devenir récurrents et il est grand temps de réagir. Autrement, des éléments incontrôlés, férus du club, peuvent s’ériger en boucliers. Ce qui n’est absolument pas souhaitable. Nous appelons les autorités du football, notamment la Fédération sénégalaise de football (FSF) et la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) à prendre des mesures concrètes pour renforcer la protection et la sécurité du Jaraaf lors de nos déplacements".



Le Jaraaf rappelle qu'il est un club qui prône les valeurs de fair-play, de respect et d'inclusion. "Nous demeurons fidèles à notre devise "Yaru, Yewu, Yéete". Cependant, nous n'hésiterons pas à renforcer nos propres moyens de protection et de sécurité pour assurer la tranquillité et l'intégrité de notre équipe lors de nos futurs déplacements. Nous invitons les médias, les supporters et la communauté sportive à se joindre à nous pour condamner ces actes de violence et à soutenir notre démarche visant à préserver l'esprit sportif et la sécurité dans le football sénégalais", conclut le club de la Medina.





















































seneweb