300 migrants "sénégalais" portés disparus : Les explications du ministère des affaires étrangères

Pour le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (Maese) les informations faisant état de la disparition en mer de 300 Sénégalais, candidats à l'émigration, dont les embarcations en provenance de Kafountine faisaient route vers les iles Canaries, sont totalement fausses.



«Il ressort des vérifications qui ont été faites, que ces informations, sont dénuées de tout fondement», lit-on dans son communiqué de presse parcouru par igfm.



Au demeurant, le Maese déclare qu'entre le 28 juin et le 09 juillet 2023, deux-cent soixante (260) Sénégalais en détresse ont été secourus dans les eaux territoriales marocaines.



«Le Consulat Général du Sénégal dans la ville marocaine de Dakhla en relation avec les autorités marocaines compétentes a pris les dispositions nécessaires pour leur prise en charge et leur rapatriement dans les meilleurs délais.»



Et pourtant, Dimanche, l’Organisation d’aide aux migrants, Walking Borders, a indiqué que trois pirogues parties des côtes du Sénégal, fin juin, avec près de 300 migrants à bord, étaient portées disparues.



Hier lundi, les secours maritimes espagnols, (Salvamiento maritimo), ont annoncé que leur avion a localisé une pirogue dans la zone de recherche où était localisée une des embarcations.



«Le navire Guardamar Calíope a sauvé 80 hommes et 6 femmes d'origine sub-saharienne, repérés par l'avion Sasemar101», informaient les secours espagnols sur twitter.





























































igfm