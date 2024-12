ALERTE MÉTÉO : POUSSIÈRE ET BAISSE DES TEMPÉRATURES DU 17 AU 23 DÉCEMBRE 2024

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié un communiqué alertant sur des conditions météorologiques particulières qui toucheront le Sénégal dans les jours à venir. Un épisode de poussière, accompagné d’une baisse significative des températures, est prévu du 17 au 23 décembre 2024.



Selon l’ANACIM, une importante vague de poussière s’étend actuellement sur la moitié nord du pays et devrait s’intensifier sur l’ensemble du territoire à partir du jeudi 19 décembre.



Les régions du Nord et du Centre (Saint-Louis, Podor, Matam, Linguère, Louga, Thiès, Dakar, Diourbel et Kaolack) seront les plus affectées. Dans ces zones, les concentrations de particules dans l’air réduiront fortement la visibilité.



Dans le Sud (Kolda, Ziguinchor, Sédhiou), les effets de la poussière seront moins marqués, mais pourraient se faire sentir de manière intermittente. Ce phénomène commencera à s’atténuer progressivement à partir du samedi 21 décembre.



Prévision Météo à très courte échéance valable du 17/12/24 à 12h au 18/12/24 à 12h Temps poussiéreux : D’ici demain, le ciel sera majoritairement nuageux 🌥️ sur une bonne partie du territoire. pic.twitter.com/Ofa5cEjIc2

— Anacim (@meteosenegal) December 17, 2024



Par ailleurs, une chute notable des températures est prévue du 18 au 23 décembre.



Au Nord et au Centre-Ouest, incluant des localités comme Saint-Louis, Podor, Linguère, Louga, Thiès, Diourbel, Kaolack et Dakar, la fraîcheur sera particulièrement ressentie, avec des températures nocturnes descendant parfois en dessous de 17°C. Dans le Sud, bien que la baisse soit modérée, les nuits seront plus fraîches qu’à l’accoutumée.



Face à ces conditions, l’ANACIM recommande aux populations, notamment celles des régions les plus exposées, de prendre des précautions, notamment pour les personnes vulnérables souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaques. La visibilité réduite pourrait également impacter les déplacements.



L’ANACIM précise que ce bulletin sera actualisé en fonction de l’évolution des conditions météorologiques.

































































Rts