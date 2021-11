AUCUN NOUVEAU CAS DE COVID-19

Aucune nouvelle infection de coronavirus n’a été recensée au cours des dernières vingt-quatre heures, aucun décès lié à ce virus non plus, indique le dernier bulletin quotidien du ministère de la Santé sur la pandémie de Covid-19.



Les 764 prélèvements effectués sont tous négatifs, et trois patients ont recouvré la santé.



Deux cas graves de Covid-19 sont pris en charge dans les services de réanimation, indique le bulletin.



Depuis l’apparition du coronavirus au Sénégal, le 2 mars 2020, précise-t-il, 73.987 cas ont été recensés, dont 72.091 guéris.



La pandémie de Covid-19 a fait 1.883 morts dans le pays, où seuls 10 patients se font maintenant soigner de coronavirus.



Concernant la campagne de vaccination, le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin est de 1.326.704, selon le ministère de la Santé.













































































