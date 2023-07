Abdou Karim Fofana : "Ce qui explique la levée du blocus chez Sonko..."

«II n'y à plus d'appel à l'insurrection ni de trouble à l'ordre public. À partir de ce moment, il n'y a plus nécessité de barricader le domicile d'Ousmane Sonko et tout son quartier encore moins bloquer le passage à la cité Keur Guorgui», a expliqué Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement. Et puisqu’il n’y a pas ces éléments, la mesure n'a plus sa raison a-t-il expliqué face à la presse. «C'est la seule raison de la levée du blocus des barrières chez Sonko», assure Abdou Karim Fofana.



Pour rappel, du côté du leader de Pastef, on parle d'un non évènement. «Il m’a chargé de dire au peuple que ce n’est pas la peine que tous affluent ici. Parce que ceci n’est pas un évènement. Ce sont eux qui ont mis les barrières et ce sont eux qui les ont enlevées », a déclaré Djiby Gueye Ndiaye, son chef de protocole, face à la presse, lundi dernier.



































































































igfm