Activement recherché, Assane Guèye dit Azoura, annoncé ce lundi à la Division Spéciale de Cybersécurité

Selon l'activiste, inconditionnel du chef de file du parti PASTEF ( Ousmane Tounkara), établi au pays de Trump, le sieur Assane Guèye dit Azoura, activement recherché, se rendra ce lundi de son propre chef à la redoutée mais redoutable Division Spéciale de Cybersécurité de Dakar.



Pour rappel, en plus de la police (Dsc), la gendarmerie traque désormais Azoura Fall, déclaré officiellement fugitif.



Déjà recherché par la police (Direction de la sécurité publique), l’homme est désormais dans le viseur de la maréchaussée . Un message radio confirme que la Brigade de recherches de Kaolack a été mobilisée, signe que l’affaire est prise très au sérieux.



Azoura Fall, ancien détenu sous le régime de Macky Sall, est devenu introuvable depuis quelques jours. Il s’était récemment fait remarquer lors d’un live très virulent sur TikTok, au cours duquel il avait insulté l’ancien président et des figures de l’Alliance pour la République (APR). Des propos qui auraient précipité le lancement d’un avis de recherche officiel, accompagné d’une interdiction de sortie du territoire transmise à la DPAF (Direction de la police de l’air et des frontières).



Les enquêteurs se sont rendus à Paoskoto, au domicile d’un proche, après que le téléphone de l’intéressé y a été localisé. Malgré une fouille minutieuse, l’opération s’est révélée infructueuse.



Aux dernières nouvelles, les recherches se poursuivent activement, et les autorités semblent déterminées à mettre la main sur Azoura Fall, désormais officiellement fugitif.















































dakarposte avec senego