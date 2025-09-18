Actuellement en France après un séjour en Chine et à Dubaï - Pourquoi Waly Seck remet aux calendes grecques son retour au bercail

Des informations en possession de Solo Quotidien, il ressort que les charges qui pèsent sur la star musicale des ''faramaren'' sont lourdes.

En effet, en dépit de ses dénégations systématiques -allusion faite à sa récente vidéo-, il est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de plusieurs milliards de nos francs, même si le montant qui semble le concerner ne tournerait, selon notre confrère Babacar Touré de Kewoulo, qu'autour de 250 millions dans une transaction financière qui implique aussi Amadou Sall le fils de l'ancien président Macky Sall.



Mais auparavant, Ibrahima Waly Seck avait été cité dans une autre affaire où il était question de... 10 milliards de francs cfa impliquant encore une fois le rejeton de Macky dont il a fini par reconnaitre que c'est son poto.



Ces affaires, « parmi d’autres non encore révélées », pour paraphraser une source judiciaire, ont été mises en lumière par un rapport de la CENTIF qui a été transmis au Pool Judiciaire Financier. Qui, nous revient-il entend « inviter » à sa redoutée table l’illustre héritier de feu Thione Ballago Seck. « S’il ne défère pas après réception bien évidemment d’une convocation,, il fera l’objet d’un mandat d’amener aussitôt à Dakar sinon un mandat d’arrêt international sera émis à son encontre si et seulement il décide de rester hors du pays » nous souffle une source au fait des procédures judiciaires, notamment les gratinés dossiers du PJF.

Aussi , il lui avait été interdit de quitter le territoire national. « Waly Seck, annoncé à Dakar durant ces 48h est resté en France, mais il sait à quoi s'en tenir et je crois savoir qu’il risque de rester longtemps à l'étranger. À ses risques et périls puisqu' alors il pourrait être l'objet d'un mandat d'arrêt international » renchérit notre interlocuteur.



Quoi qu'il en soit il devra être entendu afin de déterminer son implication réelle ou supposée dans ces affaires.

Quant à son complice présumé (Amadou Macky Sall), il est probable qu'il ne reviendra plus au pays lui qui, à partir du Maroc où il est signalé, aurait déjà demandé à deux autres présumés complices de ne pas répondre s'ils étaient convoqués car ils seront arrêtés.

Et c'est le cas puisque Ndeye Seynabou Ndiaye et Abdou Karim Mbacke croupissent en prison pour des faits gravissimes dont Amadou Sall a été cité comme l’Alpha et l’Omega.

Peut-être que du Maroc il appellera Waly pour lui suggérer discrètement un séjour à Casablanca ?



Affaire à suivre…



Blaise Diagne