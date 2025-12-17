Dakarposte.com - Le site des scoops
Affaire 125 milliards de FCFA: Tahirou Sarr, « l’homme aux innombrables dossiers », auditionné sur le fond aujourd’hui !

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 17 Décembre 2025 à 12:02 modifié le Mercredi 17 Décembre 2025 - 14:03

Affaire 125 milliards de FCFA: Tahirou Sarr, « l’homme aux innombrables dossiers », auditionné sur le fond aujourd’hui !
Seydou Sarr surnommé Tahirou, écroué depuis Février dernier pour l’esclandre dit des 125 milliards de nos francs, sera extrait de sa cellule, aux fins de comparaître ce mercredi 17 décembre 2025 devant le président du collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF), pour l’audition sur le fond.
En effet, le tristement célèbre natif du village de « Oréfondé » dans le département de Matam, cité dans une affaire de transactions suspectes portant sur 125 milliards de francs CFA, révélée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), fera face aux magistrats instructeurs du PJF.
À l’image de son poto ( Farba Ngom), Tahirou Sarr est accusé d’escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux…

Aux fins d’éviter la détention, il avait proposé un cautionnement de plus de 400 milliards de francs CFA, répartis sur deux dossiers distincts.
Dans le premier, concernant une escroquerie présumée de 91,6 milliards de francs CFA, Sarr avait offert en garantie un titre foncier de 8 000 hectares, estimé à 394 milliards de francs CFA. Dans le second, lié à une escroquerie de 25 milliards de francs CFA impliquant le député-maire Farba Ngom, il avait proposé un chèque certifié de 11 milliards de francs CFA, émis par la Banque Atlantique, ainsi que deux immeubles en guise de caution.

Malgré ces propositions, les autorités judiciaires ont décidé de le placer sous mandat de dépôt en attendant la suite de l’instruction. Cette décision intervient alors que Farba Ngom, également impliqué dans cette affaire, avait vu son cautionnement de 34 milliards de francs CFA rejeté et avait été placé en détention le jeudi 27 février dernier.

Cependant, l’homme d’affaires, proche de l’ex président Macky Sall, traine d’autres casseroles. Il a été maintes fois extrait de sa cellule aux fins d’auditions et/ou de confrontations à la Division des Investigations Criminelles, concernant d’autres scandales dont il est l’Alpha et l’Omega.

On peut citer par exemple cet autre dossier on ne peut plus scandaleux , précisément ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire des héritiers de feu Mbougour Diagne» .

Une célèbre notaire et des inspecteurs des impôts et domaines cités
En effet, Tahirou Sarr, a été extrait de sa cellule le samedi 30 Août 2025 pour faire face aux enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles aux fins d’audition.
Aussi, a t’il été confronté avec le plaignant , en l’occurrence le sieur Elhaj Malick Ndoye , qui n’est autre que le représentant des héritiers de feu Mbougour Diagne.

En somme, le plaignant a soutenu mordicus que détenant un acte sous seing privé de cession de droits, c’est à dire un contrat ou une convention écrite établie et signée directement entre des parties, le sieur Tahirou Sarr a réussi à se faire payer une indemnisation au nom et pour le compte de la famille Diagne .

Chose cocasse: il réussira à empocher une forte somme d’argent, c’est à dire l’ indemnisation par des moyens inconnus et plus grave sans l’approbation de la fameuse Commission de Contrôle des Opérations Domaniales.

Des informations glanées, il ressort qu’il aurait bénéficié de la complicité d’une dame célèbre notaire de la place et d’agents d’inspecteurs des impôts et domaines . Ainsi, Tahirou Sarr disposera de deux actes d’acquiescement estimée à presque 95 milliards de nos sous.

Encore plus grave, Tahirou Sarr facture comme créance cela à… l’Etat du Sénégal (vous n’avez pas la berlue !)

Informés, les héritiers du TF 145/R ne sourcillent pas à saisir Dame Justice, précisément le redouté mais redoutable Pole Judiciaire Financier.

C’est donc cet esclandre qui vaut l’extraction aux fins d’audition et de confrontation avec la partie plaignante du sieur Tahirou Sarr. Qui purge depuis Février 2025, dans l’univers abscons de la citadelle pour escroquerie sur les deniers publics et de blanchiment de capitaux est encore poursuivi par la fratrie Diagne pour escroquerie , faux et usage de faux , détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.
Last but not least, Tahirou Sarr, devenu « DPAC » (Détenu Pour Autre Cause) a été , derechef, extrait de sa chambre « VIP » aménagée au Cap Manuel pour se faire « cuisiner » (entendu sur procès-verbaux) concernant d’autres affaires, notamment fonciers.
Nous reviendrons d’ailleurs sur les autres esclandres dont il a été cité.

Mamadou L. Ndiaye

Depuis quelques jours, le débat autour de l'indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d'organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
