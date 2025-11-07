Affaire Prodac : Pape Malick Ndour placé sous bracelet électronique

Conduit ce vendredi au Pool Judiciaire Financier par la Division des Investigations Criminelles (DIC), Pape Malick Ndour, ancien coordonnateur du Programme des Domaines Agricoles Communautaires (Prodac), a été inculpé pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics portant sur un montant de 2 702 920 922 francs CFA, ainsi que pour blanchiment de capitaux.

Selon des informations de Seneweb, le coordonnateur des cadres de l’APR a été placé sous bracelet électronique, après contestations sérieuses.







