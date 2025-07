Affaire Serigne Issa Touré :« Ma vie ne se résumait qu’à le pénétrer...J’étais devenu accro aux films X » la liste des présumées victimes s’allonge, les révélations deviennent insoutenables

Le mur du silence est en train de s’effondrer. De plus en plus de victimes présumées sortent de l’ombre, brisant des années de douleur et de peur. Libération rapporte que plusieurs nouvelles plaintes ont été déposées le 18 juillet dernier devant le parquet, confirmant l’ampleur d’un système d’abus aussi pernicieux que silencieux.



À l’origine, c’est la mise en place du Collectif des victimes de Serigne Issa Touré qui a encouragé plusieurs anciens disciples à témoigner. Ces récits, publiés par Libération, dévoilent un mode opératoire terrifiant, mêlant manipulation spirituelle, abus de confiance, et viols à répétition.





« Il m’a dit de téter ses seins » : des récits qui glacent le sang



Le témoignage de M. Fall, l’une des nouvelles plaignantes, est particulièrement saisissant :



« C’est entre 2015 et 2016 que j’ai commencé à fréquenter Serigne Issa Touré. Je m’étais installé dans son champ à Noflaye pour soigner une maladie grâce à ses prières. Un jour, il m’a demandé si je savais garder un secret. Je pensais à un rituel mystique. Il portait une djellaba qu’il a enlevée, puis m’a demandé de téter ses seins… Ensuite, il a mis sa main dans mes parties intimes. À Dakar, il m’a violé pour la première fois. Il m’a demandé de le pénétrer, mais je ne pouvais pas. Lui m’a pénétré deux fois. C’est devenu répétitif. »



Ce témoignage bouleversant n’est malheureusement pas un cas isolé.





« Ma vie ne se résumait qu’à le pénétrer » : huit ans d’enfer



Un autre ancien disciple, I. Fall, raconte huit longues années d’abus sous l’emprise du marabout :



« J’étais au Daara de Serigne Issa Touré. Un jour, on m’a dit qu’il voulait me voir. Il m’a demandé de le masser, puis a mis sa main dans mes parties intimes. Il m’a violé pendant plusieurs mois. Ma vie ne se résumait qu’à le pénétrer. Même blessé après une chute dans un puits, il m’a forcé à avoir un rapport sexuel. J’étais devenu accro aux films X, ce qui ne m’était jamais arrivé auparavant. »





Une cavale qui renforce les soupçons



Alors que les plaintes s’empilent, Serigne Issa Touré est toujours en fuite. Sa disparition volontaire, selon les enquêteurs, rend la situation encore plus délicate. Pour beaucoup d’observateurs, sa cavale est une fuite en avant face à une vérité devenue impossible à contenir.



































