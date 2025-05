Affaire des 700 millions FCFA : Momath Bâ convoqué demain pour son audition au fond

L’ancien directeur général de l’Aprosi, Momath Bâ, sera entendu ce mercredi 7 mai 2025 par le juge d’instruction du Pool judiciaire financier. Il est inculpé dans le dossier du détournement présumé de plus de 700 millions FCFA impliquant aussi Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, et Moustapha Diop, ancien ministre.



Momath Bâ, qui avait nié les faits, a été placé sous contrôle judiciaire après avoir payé une caution de 90 millions FCFA. Il devra maintenant répondre aux questions du juge sur son rôle présumé dans cette affaire.



La veille, Tabaski Ngom a été entendue au fond. Elle a présenté une décharge de 200 millions FCFA signée, selon elle, par Moustapha Diop, ainsi qu’un enregistrement audio où l’on entendrait une discussion entre Moustapha Diop et Momath Bâ sur la dette.



Prochain sur la liste : Moustapha Diop, dont l’immunité parlementaire a été levée. Il est visé par deux enquêtes : celle-ci et celle sur la gestion des Fonds Covid-19.







































dakaractu