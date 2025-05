Affaire du ministre de l’enseignement supérieur : Le dossier confié au juge du 5e cabinet du pool judiciaire financier

Déférés, vendredi dernier au pool judiciaire financier, l’ex-directrice des affaires générales et de l’équipement (DAGE) du ministère de l’enseignement supérieur, Ndèye Yacine Guèye et Cie ne sont pas encore édifiés sur leurs sorts. Poursuivis pour escroquerie et détournement de deniers publics, portant sur des centaines de millions FCFA, ils font l’objet d’un second retour de parquet.



Le groupe sera à nouveau présenté ce mardi, au parquet financier. Selon les informations de Seneweb, le procureur de la République financier a confié le dossier au juge du 5e cabinet pour l’ouverture d’une information judiciaire. Et, les mis en cause comptent consigner les montants qui leur sont reprochés pour échapper à la prison.









































seneweb