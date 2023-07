Affrontements entre jeunes partisans de Sonko et les FDS aux alentours de la maison de Sonko

Comme il fallait s'y attendre, des militants de l'opposant Ousmane Sonko ont spontanément fait mouvement vers le domicile de leur leader quelques minutes après son arrestation.



Les radars de dakarposte nous soufflent qu'ils avaient d'ailleurs barré quelques allées menant vers Cité Keur Gorgui, non sans jeter des projectiles aux forces de l'ordre. Qui ont repoussé les "assaillants" avec des grenades lacrymogènes.



Nous avons appris que simultanément certains inconditionnels du chef de file du parti Pastefs ont convergé vers le tribunal de Dakar depuis l'annonce de l'acheminement de Sonko au niveau du parquet . Peine perdue car les FDS s'étaient déjà déployés.



Un tour a permis de découvrir l'impressionnant dispositif de limiers et pandores déployé à la vitesse de l'éclair suite à l'arrestation d'Ousmane Sonko.



N'empêche, ça craint ! La cause, des militants de ce dernier se disent prêts sur les réseaux sociaux à en découdre avec les FDS