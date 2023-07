Afrobasket 2023 / Cérémonie de remise du drapeau aux Lionnnes : Amadou Bâ lance la quête du 12eme titre continental !

« Nos valeurs cardinales de « Jom », de « Fitt », de « foula ak fayda » doivent s’exprimer à Kigali » c’est du moins, l’intime conviction du Premier ministre et ministre des sports, Amadou Bâ. Ce lundi, en début de soirée, au moment de remettre le drapeau national à la capitaine de la sélection féminine de basket, Aya Traoré, dans les locaux de la primature, le PM est largement revenu sur l’importance de l’afrobasket féminin qui aura lieu du (26 juillet au 6 août) à Kigali.

C’est dans ce sens, que le ministre des sports a d’ailleurs souligné pour s’en réjouir, la relation privilégiée entre le Sénégal et le Rwanda pays hôte dudit événement sportif. « C’est avec un immense espoir, beaucoup d’enthousiasme et une grande fierté, que je m’en vais vous remettre, tout à l’heure, au nom du président de la République, Macky SALL, le drapeau national, symbole de notre souveraineté, dans le cadre de votre participation à l’Afro Basket Féminin, prévu du 28 Juillet au 05 Août 2023 à Kigali, au Rwanda. Le Rwanda, un pays avec lequel le Sénégal entretient d’étroites relations d’amitié et de fraternité, à l’image des relations d’affection, de respect et d’estime réciproques entre les Présidents Paul Kagame et Macky Sall » a-t-il rappelé en face de la délégation officielle composée du sélectionneur des Lionnnes, Moustapha Gaye, ainsi que du président de la fédération sénégalaise de Pascal, Me Babacar Ndiaye.

Poursuivant son allocution, Amadou Bâ ajoute, à ne pas en douter, les Lionnes auront un soutien de taille, même en terre rwandaise. Et, le gouvernement sénégalais sera au premier rang…« comme presque partout dans le monde, vous y trouverez des compatriotes qui ne ménageront aucun effort pour vous accueillir et vous accompagner, sans retenue, dans le fair play, la sportivité, et bien évidemment, le respect scrupuleux de l’adversaire et des règles du jeu…Le Président Macky Sall, votre premier soutien, sera avec vous par le cœur et par l’esprit. Et ensemble, nous accompagnerons vos prouesses sur les terrains de jeu et nous allons vibrer, de toutes nos forces, pour vous apporter cette plus-value nécessaire à la victoire finale. »

Après une longue période de disette (pas de titre depuis 2015), Amadou Bâ qui s’est montré assez optimiste, n’a pas occulté le fait que ce championnat sera également très disputé …« ne nous y trompons pas, cette compétition sera très rude. Et cela, dès les matchs de poules qui vous opposeront, dans un même groupe, à des sélections coriaces (le Mali et l’Ouganda) qui se sont bien préparées, et qui mettront tous les atouts de leur côté pour une qualification au second tour. Mais, je suis convaincu, connaissant vos encadreurs et vos dirigeants, que vous mettrez tout en œuvre pour aller le plus loin possible dans cette compétition et la remporter, quelle que soit, par ailleurs, l’adversité d’en face. »

Enfin, le ministre des sports a officiellement lancé la quête du 12eme sacre continental des Lionnes du basket qui détiennent encore le record du nombre d’afrobasket remportés chez les dames (11.) Une reconquête qui sera tout sauf aisée… « le Sénégal peine à reconquérir ce trophée, et cela depuis 2015. Je considère, pour ma part, que cette situation n’est pas due à un déficit de travail ou un manque de motivation. En vérité, se maintenir au sommet, aussi longtemps que nous l’avons fait, n’est pas chose facile. Il y a aussi que nos adversaires ont appris de nous et se sont bien préparés en conséquence. Et inversement, nous devons pouvoir tirer tous les enseignements de cette situation pour renforcer nos stratégies de lutte pour la victoire finale. C’est la loi du sport » a-t-il conclu tout en invitant le monde du basket à s'unir autour de l’essentiel pour « l’amélioration sensible de l’écosystème et de l’environnement social du Basket-Ball sénégalais. »