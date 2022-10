Air Sénégal : l’avion qui avait ramené les Lions à Dakar après la CAN est cloué au sol pour un gros problème

Le dernier bijou de la flotte d’Air Sénégal est à l’arrêt. Il s’agit de l’Airbus A220-300 flambant neuf inauguré en décembre 2021 par le Président Macky Sall et baptisé Niokolo-Koba.



L’appareil avait ramené les Lions à Dakar après leur sacre à la CAN 2021 au Cameroun. C’était d’ailleurs son vol inaugural.



L’Observateur, qui donne l’information, précise que l’avion est cloué au sol à cause des «problèmes d’approvisionnement de moteurs» que rencontre en ce moment le motoriste d’Airbus, Pratt and Whitney.



Air Sénégal ne serait pas la seule compagnie touchée. Des membres du Conseil d’administration de la compagnie ont soufflé au journal que «tous les opérateurs A220» comme Air France, Air Canada et Delta Airlines, sont concernés.



Airbus prévoit des compensations. Air Sénégal, dont les vols sont ainsi chamboulés par les difficultés du motoriste de l’avionneur, espère en bénéficier. Mais une source de L’Observateur renseigne que ce n’est pas gagné. «Il est en général plus difficile pour des sociétés de taille moyenne de négocier les indemnités», précise-t-elle.







































seneweb