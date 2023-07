Album de Baye Mass: L’homme d’affaires Al Amin Sarr achète un exemplaire à 10 millions

L’homme d’affaires, joint au téléphone par iGFM, confirme l’information. Il nous a expliqué pourquoi il posé un tel acte. « J’ai connu Baye Mass par le biais d’une de mes connaissances, au tout début de mon business, je n’étais pas connu. Quand, je l’ai reçu à mon bureau, je lui ai proposé un travail pour qu'il m'aide à vulgariser mon business. Ce qui m’a impressionné, c’est qu’il m’a dit ‘‘je ne veux pas de contrat, tout ce que je veux, c’est d’être ton ami’’».





Des mots qui l’ont marqué à jamais. Aujourd’hui, il a donc décidé de lui rendre la pareille et d’acheter l’album dans lequel l’artiste lui a aussi dédié un morceau : « Nous avons beaucoup travaillé dans le transport et il m’a présenté à beaucoup de personnes influentes. Et des gens m’ont rapporté qu’il m’avait chanté et j’ai sauté sur l'occasion pour lui rendre la monnaie de sa pièce.»



L’homme d’ajouter : « Je n’ai pas écouté tout l’album, mais ce que j’ai écouté est de la bonne musique pleine de sens. Bon vent à toi petit frère, on croit en toi et le meilleur reste à venir», lui souhaite-t-il.