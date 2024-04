Alioune Tine sur le nouveau régime: " Oui, c'est l'Ena au pouvoir, mais il faut s'inspirer des bonnes pratiques des anciens..."

Les nouveaux dirigeants du pays sortent pour la plupart de l'Ecole nationale d'administration (Ena). Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, son Premier Ministre Ousmane Sonko, sont tous des produits de cette prestigieuse école qui forme les hauts cadres de l'administration Sénégalaise. Toutefois de l'avis d'Alioune Tine, "il faut s'inspirer des bonnes pratiques des anciens présidents". a-t-il indiqué dans un post sur X.



"Oui, c’est l’Ena au pouvoir, il faut aller plus loin en s’inspirant des bonnes pratiques des anciens Présidents du Sénégal , Senghor avait créé le BOM, qui avait contribué à moderniser et rationaliser l’administration, des éminents fonctionnaires du Bureau Organisation et Méthode sont encore là", fait savoir le patron d'Afrika Jom Center.



Alioune Tine s'interroge sur la faisabilité de faire contribuer les "aînés" ou "anciens" à la bonne marche de l'administration voire la fonction publique. "Comment peut-on recréer un mécanisme actualisé et adapté pour répondre aux préoccupations du PR Diomaye Faye, Nasser Niang ,ancien Directeur de la Fonction publique, devenu fonctionnaire à l'Onu, Abdou Aziz Tall , ancien directeur de cabinet du PR, Pathe Ndiaye, ancien directeur du BOM, etc. Sont attendus pour une contribution de qualité pour une fonction publique efficace serviteurs de l'Etat", a souligné le défenseur des droits de l'Homme, médiateur dans la crise politique entre Sonko et Macky Sall.





































































dakractu