Allemagne : Friedrich Merz échoue à être élu chancelier au premier tour par les députés

Friedrich Merz a manqué de peu d'être élu chancelier allemand au premier tour de scrutin, mardi matin, au Bundestag. Un revers pour le chef de file de l'Union chrétienne-démocrate (CDU).



Grand favori pour devenir chancelier depuis que son parti a remporté les élections législatives anticipées en février, Friedrich Merz a obtenu 310 voix, soit six de moins que ce qui était nécessaire pour obtenir la majorité au Bundestag.



La coalition signée lundi entre la CDU-CSU et le SPD lui assurait pourtant, sur le papier, un nombre de voix suffisantes.



C'est la première fois dans l'histoire de la république fédérale qu'un nouveau chancelier n'obtient pas la majorité des voix au premier tour.





La session a été ajournée avant un deuxième tour de vote. S'il n'obtient toujours pas de majorité à l'issue de celui-ci, une majorité relative sera alors suffisante.

Le deuxième tour de scrutin doit avoir lieu vendredi, pour respecter le délai prévu. Mais une renonciation au délai est possible, ce qui avancerait le vote à mercredi. Les groupes parlementaires sont en train de délibérer à ce sujet.











































