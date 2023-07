Amadou Hott dans la course pour la candidature au sein de Benno

M. Hott a une riche expérience en matière de mobilisation de ressources, de partenariats public-privé (PPP), d’énergie durable, de financement des infrastructures et de banque d’investissement. Il a de solides relations avec les décideurs politiques africains, les partenaires de développement et les investisseurs stratégiques et institutionnels.



M. Hott était jusqu’en septembre 2022, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal. Au cours de son mandat, le pays a mis en œuvre des réformes historiques, notamment le Plan de résilience économique et sociale et la réforme majeure des partenariats public-privé.



Auparavant, il est le premier à diriger le Fonds souverain pour les investissements stratégiques, il y a lancé d’importantes initiatives d’investissement en infrastructures, notamment des projets d’énergie et

d’énergies renouvelables.



Avant de rejoindre le gouvernement, M. Hott était vice-président du Groupe de la Banque africaine de développement chargé de l’Électricité, de l’énergie, de la croissance verte et du changement climatique. Sous son impulsion, le Groupe de la Banque a considérablement accru les investissements dans les énergies renouvelables. Il a ainsi permis au Groupe de la Banque en 2017 d’allouer 100 % de ses investissements dans la production d’électricité aux énergies renouvelables. Avant de rejoindre la Banque, M. Hott avait travaillé dans les domaines de la finance structurée, de la gestion de fonds souverains et dans le développement de solutions énergétiques intégrées sur des marchés majeurs tels que New York, Londres, Dubaï et Lagos.



M. Hott est titulaire d’un DEUG en mathématiques appliquées obtenu à l’université Louis-Pasteur de Strasbourg en France, d’une licence et d’une maîtrise en économie et d’un diplôme d’études approfondies en gestion des marchés financiers et gestion bancaire obtenus à l’université de la Sorbonne, à Paris.



Avec 24 ans d'expérience, Amadou Hott a aussi été Conseiller de plusieurs grands groupes et multinationales mais aussi d’Etats dans des opérations de fusions-acquisitions, de levée de fonds, de financement de projets et d’investissements.