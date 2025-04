Aminata TOURÉ à Russia Today : « le FCFA sera bientôt de l’histoire ancienne »

Dans un large entretien accordé à Russia Today, le Haut représentant du chef de l’État, Aminata TOURE, a donné détails sur la nouvelle feuille de route souverainiste du Sénégal. L’ancienne Premier ministre s’est exprimé sur le FCFA pour annoncer sa prochaine mort.



Qu’il s’agisse de souveraineté monétaire, militaire ou diplomatique, Aminata TOURE insiste sur une rupture assumée avec le passé, rapporte PressAfrik, qui a parcouru l’entretien





Sur le plan économique, le Sénégal entend sortir de la zone franc CFA : « Le franc CFA, de toute façon, sera bientôt de l’histoire ancienne, car il n’est plus adapté aux ambitions de nos économies. » L’objectif reste la mise en place d’une monnaie unique ouest-africaine, l’éco : « C’est pour cela que la Cédéao réfléchit à la question afin que, dans les meilleurs délais, cette monnaie, qui s’appellera l’éco, voie le jour. »



L’alliée du tandem Diomaye-SONKO, s’est également exprimée sur le départ des troupes françaises du Sénégal. Pour elle, cette décision marque simplement un retour à la normale. « Je ne connais pas beaucoup de pays où il y a des troupes étrangères. C’était une situation appartenant au passé, et nous revenons simplement à la normale. », affirme-t-elle.



Une adhésion du Sénégal au BRICS ?

Dans une volonté claire de diversification de ses partenariats, le Sénégal n’écarte pas l’option de rejoindre les BRICS. Pour Aminata TOURE, les BRICS représentent une opportunité stratégique : « Les BRICS sont la preuve qu’il est possible d’éradiquer définitivement la pauvreté dans un espace humain. Il n’est pas nécessaire d’attendre deux ou trois siècles pour y parvenir. »



Elle cite l’exemple de l’Inde : « Il y a 40 ans, c’était un pays extrêmement pauvre. Aujourd’hui, c’est une puissance mondiale. » Cette vision s’accompagne d’un appel à la réforme de l’ONU : « Le système actuel est complètement dépassé. Il est anormal que l’Afrique n’y dispose pas d’un siège permanent. »











Avec PressAfrik