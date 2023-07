Antoine Diome sur le chavirement d’une pirogue à Ouakam : «les organisateurs seront vigoureusement traqués et punis selon la loi

Après le chavirement d’une pirogue à Ouakam et qui a fait 15 morts, le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome s’est rendu, ce lundi à la morgue de l’hôpital militaire de Ouakam où sont internés les dépouilles de certaines victimes. Occasion pour lui de mettre en garde les convoyeurs, qui selon lui, seront traqués et punis. «Nous vous promettons que les organisateurs seront vigoureusement traqués et punis selon la loi. J’invite les jeunes à rester au Sénégal qui a besoin de sa jeunesse pour se développer. Je les exhorte à prendre les bonnes voies connues de tous pour migrer», a déclaré le premier flic du pays. Le patron de la place Washington a fait la leçon aux jeunes pour leur dire que le voyage clandestin est dangereux. «Ceux qui veulent migrer, la voie est bien tracée. Rien ne vaut le sacrifice ultime pour tenter l’aventure. Personne ne viendra nous bâtir notre pays», a-t-il dit.





Le ministre de l’Intérieur est revenu également sur le plan décennal de lutte contre l’émigration clandestine. «L’instauration du comité interministériel de lutte contre l’émigration clandestine au sein du ministère de l’Intérieur en 2021 va bientôt porter ses fruits. Les travaux seront validés le 27 juillet prochain. C’est une politique de lutte contre ce fléau après consultation de plusieurs acteurs qui est mise en place. Elle va durer 10 ans. C’est un plan qui va de 2023 à 2033. Le plan opérationnel sera mis en place juste après sa validation» a promis le ministre. A l’en croire, la migration circulaire sera très bien organisée pour accompagner les candidats à l’émigration à faire le voyage en toute sécurité.



Interpellé par les journalistes sur les premiers éléments de l’enquête sur ce drame maritime, Antoine Diome explique : «quand un phénomène est survenu, il y a toujours des premiers renseignements et au moment où nous parlons, les premiers renseignements font état de la provenance de la pirogue à partir de Thiaroye, en ayant fait escale à Yarakh». «Tout cela est encore provisoire. Il faudra évidemment attendre les auditions, les recoupements ainsi que l’exploitation de toutes les données à notre possession plus tard pour avoir une certitude sur la provenance de la pirogue mais également les circonstances dans lesquelles celle-ci a chaviré», ajoute-t-il.