Après l'épreuve de la maladie et l'annulation de concerts, Salif Keïta retrouve la forme !

Salif Keïta, la légende malienne, a récemment annulé plusieurs concerts en raison de problèmes de santé, dont une urgence médicale fin mars 2026 en Afrique du Sud. Cependant, des nouvelles rassurantes indiquent qu'il va mieux, entouré de ses enfants et de ses proches, se remettant grâce à leur amour et leur soutien.



Sa tournée 2026 a été touchée, notamment un concert en Afrique du Sud et un autre en Savoie.



L'artiste a remercié son public pour les messages, les prières et le soutien reçus pendant cette période difficile.



Malgré ces difficultés, le moral semble être au beau fixe, avec des messages optimistes sur son rétablissement.