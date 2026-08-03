Le murmure des salons dakarois : Pape Malick Ndour vers les ors du pouvoir ?

Dans le clair-obscur des cafés dakarois, là où les effluves de sénéchaussée se mêlent à l’arôme des cappuccinos, se nouent et se dénouent les destins politiques de la nation.



C’est dans l’un de ces cercles feutrés, havres d'initiés et de confidences suspendues, que notre rédaction a pu capter l'écho d'une rumeur persistante.

Un habitué des lieux, grand clerc de l’État ayant blanchi sous le harnais des institutions républicaines, murmure à l'oreille des initiés un revirement majeur : l'ancien ministre Pape Malick Ndour serait dans les bonnes grâces du régime de Bassirou Diomaye Faye.



Selon cette source particulièrement introduite dans les arcanes du pouvoir, l’illustre fils du Saloum, que ses intimes surnomment affectueusement « Mbappé » pour sa vivacité, ferait l’objet d'approches feutrées de la part de l'entourage de l'Exécutif.

L’objectif de ces manœuvres de coulisses serait de l’intégrer, à court ou moyen terme, dans l’architecture d’une nouvelle équipe gouvernementale.

Un remaniement se dessinerait ainsi, loin des regards indiscrets et de l'agitation médiatique.



Toutefois, cette ouverture du « pouvoir Diomaye » reste suspendue à une condition synallagmatique : que l'ancien ministre accepte de prêter allégeance et de rejoindre la mouvance présidentielle.

S'agit-il d'une main tendue vers l'opposition pour élargir les bases de l'État, ou d'une simple spéculation de salon ? Nos tentatives pour joindre le principal intéressé afin de recueillir sa version des faits sont, pour l'heure, restées vaines.

La rédaction reste néanmoins sur le qui-vive et ne manquera pas d'éclairer, dans ses prochaines éditions, les zones d'ombre de ce qu'il convient désormais d'appeler le « cas Pape Malick Ndour ».



Affaire à suivre…

