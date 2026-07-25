Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Affaire Lat Diop – Mohamed Dieng : l’énigme d’une confrontation toujours attendue… Qui protège réellement Mohamed Dieng ?

Rédigé par Dakarposte le Samedi 25 Juillet 2026 à 17:27 modifié le Samedi 25 Juillet 2026 - 19:27

Affaire Lat Diop – Mohamed Dieng : l’énigme d’une confrontation toujours attendue… Qui protège réellement Mohamed Dieng ?
Qu’elles se déploient dans le secret des prétoires ou qu’elles s’emparent de l’agora, certaines affaires judiciaires s'affranchissent promptement des strictes frontières du droit pour se muer en de saisissants miroirs où une nation contemple ses propres doutes quant à l'impartialité de son appareil judiciaire.
Le dossier liant désormais le destin de Lat Diop, ancien directeur général de la LONASE, à celui de Mohamed Dieng, ex-dirigeant de 1XBet Sénégal, s’inscrit indubitablement dans cette catégorie de litiges où les zones d’ombre, loin de se dissiper, s’épaississent au fil des mois.

Au cœur de ce feuilleton procédural, une énigme demeure obstinément irrésolue : pour quelles raisons la confrontation entre les deux principaux protagonistes, réclamée à maintes reprises par les conseils de Lat Diop, s’obstine-t-elle à ne point advenir ? Cette interrogation, dont la portée dépasse le simple incident de procédure, est aujourd'hui relayée avec gravité par de nombreuses figures de la société civile. Parmi elles, Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, a résumé le trouble ambiant en une formule aussi dépouillée que percutante : « Qui protège Mohamed Dieng ? »
Une telle question ne saurait être confondue avec une sentence prématurée ; elle est l'expression d’un scepticisme légitime que seule l’autorité judiciaire possède le pouvoir de dissiper.


Un face-à-face annoncé, perpétuellement différé

Dès les prémices de l’enquête, la défense de Lat Diop avait fait de cette confrontation directe avec son principal dénonciateur le pivot de sa stratégie.
Les enquêteurs eux-mêmes semblaient initialement s’accorder sur l’opportunité d’une telle mesure d'instruction.
L'on objecta d’abord l’absence de Mohamed Dieng du territoire national pour justifier ce rendez-vous manqué avec la vérité. Pourtant, quelques jours plus tard, ce dernier regagnait discrètement le Sénégal afin de se soumettre aux questions des limiers, avant de s’évanouir à nouveau vers d'autres horizons.
Malgré cette audition formelle, le face-à-face tant attendu fut de nouveau éludé.

Depuis lors, le temps a suspendu son vol, l’information judiciaire a poursuivi son cours imperturbable et les requêtes de la défense furent réitérées en vain.
Cet acte d’instruction, que les praticiens les plus chevronnés s'accordent à considérer comme le révélateur le plus sûr des contradictions humaines, demeure aujourd'hui confiné au rang des occasions manquées, sans qu’aucune justification claire n'en soit donnée.


L'impérieuse exigence de la vérité contradictoire

Dans l'économie du procès pénal, lorsqu’un mis en cause rejette catégoriquement les griefs qui lui sont imputés et que l’accusation repose de manière prépondérante sur la parole d’un tiers, la confrontation s’impose comme une étape cardinale.
Elle ne saurait, par nature, préjuger de la culpabilité ou de l’innocence d’une partie ; elle offre simplement au magistrat instructeur l'opportunité de jauger la cohérence des récits, de scruter les visages, d'observer les réactions instinctives et de soumettre les affirmations unilatérales au feu de la contradiction.
Pourquoi, dès lors, cette mesure tarde-t-elle tant à s’accomplir ? Par quel mystère juridique ce qui apparaît comme une nécessité absolue pour la manifestation de la vérité ne figure-t-il pas au premier rang des priorités du cabinet d'instruction ?
Ce silence séminal nourrit les conjectures les plus romanesques et fragilise l’image d’une justice sereine et souveraine.



Le spectre du soupçon et le mirage d'une justice à deux vitesses

Le trouble est d'autant plus vif que la rumeur publique et les chroniques judiciaires se font l’écho de soupçons pesant également sur Mohamed Dieng. Ce dernier aurait été mentionné dans des rapports de la CENTIF, lesquels auraient motivé l’ouverture d’une information judiciaire distincte pour des faits présumés de blanchiment de capitaux et de mouvements financiers hétérodoxes.
Il sied, par rigueur morale et juridique, de rappeler que ces griefs relèvent d'une autre instance et que l'intéressé les conteste avec la plus vive énergie, affirmant avoir apporté aux autorités les éclaircissements requis.
La présomption d'innocence demeure son bouclier, comme elle est celui de tout citoyen tant qu'un verdict définitif n'a pas été prononcé.
Néanmoins, c’est précisément la coexistence de ces destins judiciaires asymétriques qui alimente la controverse.
Tandis que Lat Diop, captif de sa condition de prévenu, implore l’organisation de ce grand oral, Mohamed Dieng semble évoluer dans les marges d'une temporalité protectrice.
Ce traitement différencié suscite une profonde incompréhension, car une justice moderne se doit non seulement d’être impartiale, mais encore d’en offrir le spectacle irréprochable à la cité.


L'interrogation qui demeure

C’est à la lumière de cette asymétrie que la formule de Babacar Ba prend tout son relief.
En se demandant qui protège Mohamed Dieng, la société civile n'articule pas un réquisitoire, elle formule une exigence de transparence et d'égalité devant la loi.
Si Mohamed Dieng est convaincu de la pureté de ses intentions et de la solidité de ses accusations contre Lat Diop, la confrontation devrait être, pour lui aussi, l’arène idéale pour triompher du doute. Quels obstacles techniques, quelles subtilités procédurales s'opposent donc à ce dessein ?
En l’absence de parole officielle, le vide sera inévitablement comblé par le soupçon. Dans un État de droit, la légitimité de la justice se mesure autant à la rigueur de ses sentences qu'à la limpidité de ses méthodes.
Tant que ce rendez-vous judiciaire sera différé sans motif légitime, une question continuera de hanter le débat public, pareille à un fantôme indélogeable : pourquoi Lat Diop et Mohamed Dieng n’ont-ils jamais été invités à se regarder dans les yeux devant le juge ?

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

SN HLM : le personnel arbore des brassards rouges en signe de protestation tandis que le Directeur général se retranche dans son bureau

SN HLM : le personnel arbore des brassards rouges en signe de protestation tandis que le Directeur général se retranche dans son bureau

Dakar 2026 : Le Phare des Mamelles s’illumine pour sceller le compte à rebours des cent jours avant les JOJ

Dakar 2026 : Le Phare des Mamelles s’illumine pour sceller le compte à rebours des cent jours avant les JOJ

Affaire Jérôme Bandiaky : Les raisons d'un maintien prolongé en détention malgré le verdict du tribunal

Affaire Jérôme Bandiaky : Les raisons d'un maintien prolongé en détention malgré le verdict du tribunal

Axil Hôtel : une ardoise de 25 millions FCFA qui ravive les critiques contre la FSF

Axil Hôtel : une ardoise de 25 millions FCFA qui ravive les critiques contre la FSF

Déplacement d'Ousmane Sonko à Thiès : l'offensive stratégique du leader des Patriotes

Déplacement d'Ousmane Sonko à Thiès : l'offensive stratégique du leader des Patriotes

De la métaphore du damier à la realpolitik : la charge feutrée de Waly Diouf Bodiang

De la métaphore du damier à la realpolitik : la charge feutrée de Waly Diouf Bodiang

CEDEAO : Quand Dakarposte avait vu juste sur le sacre continental de Bassirou Diomaye Faye

CEDEAO : Quand Dakarposte avait vu juste sur le sacre continental de Bassirou Diomaye Faye

L’Orchestra Baobab au Just For You : la magistrale ferveur d’une relève triomphante

L’Orchestra Baobab au Just For You : la magistrale ferveur d’une relève triomphante

Bain de foule triomphal en banlieue : Ousmane Sonko garde intacte sa popularité

Bain de foule triomphal en banlieue : Ousmane Sonko garde intacte sa popularité

Mouvement Navétane : l’État impulse une nouvelle dynamique culturelle pour renforcer le lien social

Mouvement Navétane : l’État impulse une nouvelle dynamique culturelle pour renforcer le lien social

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747