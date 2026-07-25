Affaire Lat Diop – Mohamed Dieng : l’énigme d’une confrontation toujours attendue… Qui protège réellement Mohamed Dieng ?

Qu’elles se déploient dans le secret des prétoires ou qu’elles s’emparent de l’agora, certaines affaires judiciaires s'affranchissent promptement des strictes frontières du droit pour se muer en de saisissants miroirs où une nation contemple ses propres doutes quant à l'impartialité de son appareil judiciaire.

Le dossier liant désormais le destin de Lat Diop, ancien directeur général de la LONASE, à celui de Mohamed Dieng, ex-dirigeant de 1XBet Sénégal, s’inscrit indubitablement dans cette catégorie de litiges où les zones d’ombre, loin de se dissiper, s’épaississent au fil des mois.



Au cœur de ce feuilleton procédural, une énigme demeure obstinément irrésolue : pour quelles raisons la confrontation entre les deux principaux protagonistes, réclamée à maintes reprises par les conseils de Lat Diop, s’obstine-t-elle à ne point advenir ? Cette interrogation, dont la portée dépasse le simple incident de procédure, est aujourd'hui relayée avec gravité par de nombreuses figures de la société civile. Parmi elles, Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, a résumé le trouble ambiant en une formule aussi dépouillée que percutante : « Qui protège Mohamed Dieng ? »

Une telle question ne saurait être confondue avec une sentence prématurée ; elle est l'expression d’un scepticisme légitime que seule l’autorité judiciaire possède le pouvoir de dissiper.





Un face-à-face annoncé, perpétuellement différé



Dès les prémices de l’enquête, la défense de Lat Diop avait fait de cette confrontation directe avec son principal dénonciateur le pivot de sa stratégie.

Les enquêteurs eux-mêmes semblaient initialement s’accorder sur l’opportunité d’une telle mesure d'instruction.

L'on objecta d’abord l’absence de Mohamed Dieng du territoire national pour justifier ce rendez-vous manqué avec la vérité. Pourtant, quelques jours plus tard, ce dernier regagnait discrètement le Sénégal afin de se soumettre aux questions des limiers, avant de s’évanouir à nouveau vers d'autres horizons.

Malgré cette audition formelle, le face-à-face tant attendu fut de nouveau éludé.



Depuis lors, le temps a suspendu son vol, l’information judiciaire a poursuivi son cours imperturbable et les requêtes de la défense furent réitérées en vain.

Cet acte d’instruction, que les praticiens les plus chevronnés s'accordent à considérer comme le révélateur le plus sûr des contradictions humaines, demeure aujourd'hui confiné au rang des occasions manquées, sans qu’aucune justification claire n'en soit donnée.





L'impérieuse exigence de la vérité contradictoire



Dans l'économie du procès pénal, lorsqu’un mis en cause rejette catégoriquement les griefs qui lui sont imputés et que l’accusation repose de manière prépondérante sur la parole d’un tiers, la confrontation s’impose comme une étape cardinale.

Elle ne saurait, par nature, préjuger de la culpabilité ou de l’innocence d’une partie ; elle offre simplement au magistrat instructeur l'opportunité de jauger la cohérence des récits, de scruter les visages, d'observer les réactions instinctives et de soumettre les affirmations unilatérales au feu de la contradiction.

Pourquoi, dès lors, cette mesure tarde-t-elle tant à s’accomplir ? Par quel mystère juridique ce qui apparaît comme une nécessité absolue pour la manifestation de la vérité ne figure-t-il pas au premier rang des priorités du cabinet d'instruction ?

Ce silence séminal nourrit les conjectures les plus romanesques et fragilise l’image d’une justice sereine et souveraine.







Le spectre du soupçon et le mirage d'une justice à deux vitesses



Le trouble est d'autant plus vif que la rumeur publique et les chroniques judiciaires se font l’écho de soupçons pesant également sur Mohamed Dieng. Ce dernier aurait été mentionné dans des rapports de la CENTIF, lesquels auraient motivé l’ouverture d’une information judiciaire distincte pour des faits présumés de blanchiment de capitaux et de mouvements financiers hétérodoxes.

Il sied, par rigueur morale et juridique, de rappeler que ces griefs relèvent d'une autre instance et que l'intéressé les conteste avec la plus vive énergie, affirmant avoir apporté aux autorités les éclaircissements requis.

La présomption d'innocence demeure son bouclier, comme elle est celui de tout citoyen tant qu'un verdict définitif n'a pas été prononcé.

Néanmoins, c’est précisément la coexistence de ces destins judiciaires asymétriques qui alimente la controverse.

Tandis que Lat Diop, captif de sa condition de prévenu, implore l’organisation de ce grand oral, Mohamed Dieng semble évoluer dans les marges d'une temporalité protectrice.

Ce traitement différencié suscite une profonde incompréhension, car une justice moderne se doit non seulement d’être impartiale, mais encore d’en offrir le spectacle irréprochable à la cité.





L'interrogation qui demeure



C’est à la lumière de cette asymétrie que la formule de Babacar Ba prend tout son relief.

En se demandant qui protège Mohamed Dieng, la société civile n'articule pas un réquisitoire, elle formule une exigence de transparence et d'égalité devant la loi.

Si Mohamed Dieng est convaincu de la pureté de ses intentions et de la solidité de ses accusations contre Lat Diop, la confrontation devrait être, pour lui aussi, l’arène idéale pour triompher du doute. Quels obstacles techniques, quelles subtilités procédurales s'opposent donc à ce dessein ?

En l’absence de parole officielle, le vide sera inévitablement comblé par le soupçon. Dans un État de droit, la légitimité de la justice se mesure autant à la rigueur de ses sentences qu'à la limpidité de ses méthodes.

Tant que ce rendez-vous judiciaire sera différé sans motif légitime, une question continuera de hanter le débat public, pareille à un fantôme indélogeable : pourquoi Lat Diop et Mohamed Dieng n’ont-ils jamais été invités à se regarder dans les yeux devant le juge ?

