Déplacement d'Ousmane Sonko à Thiès : l'offensive stratégique du leader des Patriotes

Dakarposte, qui a ses radars fureteurs à des niveaux insoupçonnés, est en meure de révéler que le président de l'Assemblée nationale et leader des " Patriotes" se rendra dans la " Ville aux Deux Gares " ce dimanche 26 juillet 2026.



Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la campagne de vente des cartes de membres du parti PASTEF-Les Patriotes.



Depuis quelque temps, l’homme politique multiplie les visites de proximité et intensifie sa présence sur le terrain. Cette offensive stratégique s’apparente à un test de popularité grandeur nature auprès des masses. Elle intervient dans un contexte politique particulièrement lourd, marqué par son éviction de la primature Sénégalaise.



Cette rupture institutionnelle a mis en lumière les relations désormais tumultueuses qu’il entretient avec le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. La dislocation de ce binôme, autrefois qualifié de « frères siamois », illustre une nouvelle fois la versatilité inhérente aux alliances politiques.

En coulisses, les observateurs rappellent l'adage selon lequel, en politique, les alliances se font et se défont au gré des intérêts du moment, invitant à accueillir les promesses des dirigeants avec la plus grande circonspection.

