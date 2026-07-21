Affaire Amy Mara Dièye : le grand écart entre titres universitaires et art oratoire

À quelques jours du Grand Magal de Touba, une vidéo de la ministre des Pêches, Mme Amy Mara, s’exprimant face à la presse locale a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Si sa maîtrise de la langue française a été sévèrement critiquée et jugée inadaptée, cette controverse contraste fortement avec son impressionnant bagage académique et professionnel de Mme Amy Mara Dièye.



"Économiste aguerrie"- pour paraphraser l'autre, elle est titulaire, parait-il, de trois masters en finances, audit et marchés publics, et prépare un doctorat en gestion de projet. Forte d'une solide expérience dans l’administration publique et les finances, cette "experte" nommée en juin a pourtant suscité l'incompréhension de nombreux internautes.



Au vu d'un parcours académique et professionnel aussi remarquable, comment (s') expliquer les difficultés d'élocution en langue française de Mme la ministre? La vidéo postée, devenue virale, est assez révélatrice. Par quels mécanismes a-t-elle pu valider de tels titres universitaires ? À moins que d'autres facteurs n'entrent en considération.



Face à l'expression chaotique et au manque de structuration de son discours, d'aucuns interpellent le chef de l'État sur l'image du pays et exigent des enquêtes de moralité et de compétences plus rigoureuses pour les membres du gouvernement.