Mouvement Navétane : l’État impulse une nouvelle dynamique culturelle pour renforcer le lien social

Les instances gouvernementales ambitionnent de transcender la vocation originelle des navétanes en les érigeant en un vibrant creuset culturel. Le vendredi 17 juillet, au prestigieux Musée des Civilisations Noires, une concertation majeure a scellé une vision commune entre le Ministère et l’ONCAV, afin de marier harmonieusement les prouesses sportives à l'effervescence artistique



Sous l'impulsion de la ministre en charge de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, une feuille de route ambitieuse a été soumise aux instances dirigeantes de l’ONCAV. L'exigence ministérielle appelle à un foisonnement artistique englobant le théâtre, les lettres, les cultures urbaines et les arts vivants. Cette noble entreprise vise à enraciner durablement les arts au cœur des compétitions de vacances, offrant ainsi à la jeunesse une terre fertile pour son épanouissement et le renforcement de son civisme.



Répondant avec enthousiasme à cette vision, le président de l’ONCAV, Amadou Kane, a garanti l'engagement indéfectible de son institution. Les prochaines phases nationales, qui se tiendront du 6 au 8 août dans la cité religieuse de Médina Dabakh, serviront d'écrin à ce renouveau, illuminées par une grandiose veillée Ngoyane.



Pour pérenniser cette ambition, le Ministère et l’ONCAV scelleront sous peu une convention de partenariat institutionnel. Ce pacte aura pour noble dessein d'institutionnaliser la dimension culturelle au sein des associations sportives, garantissant ainsi que l'art devienne un pilier indissociable du mouvement navétane.