L'insoutenable légèreté de la FSF : quand l'incompétence sacrifie la santé des Lions

Bien que le parcours des " Lions" en Coupe du monde se soit soldé sur le terrain dès les huitièmes de finale face à la Belgique, cette élimination prématurée ne cesse de défrayer la chronique au pays de la Teranga.



Face au tollé provoqué par la conférence de presse du président Abdoulaye Fall, le ministère des Sports a ordonné aux membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF) de cesser toute communication médiatique, laissant toutefois planer de lourds soupçons sur la gestion de l'instance.



La révélation, par nos confrères de Sport News Africa, de graves manquements médicaux vient aujourd'hui alourdir ce bilan.

En effet, aucun membre de la délégation n'était couvert par une assurance, contraignant le gardien Édouard Mendy, blessé au genou contre la Norvège, à régler lui-même les frais onéreux de son IRM aux États-Unis, illustrant une légèreté institutionnelle intolérable.



Une telle désinvolture de la part de la FSF frise l'incompétence manifeste et met en péril la santé de nos vaillants athlètes.

Ce scandale, qui exige que le ministère de tutelle se saisisse du dossier, appelle des sanctions exemplaires, voire la dissolution pure et simple de la Fédération.



Il est grand temps de mettre un terme à cette gestion irresponsable et de sanctionner les coupables à la hauteur de leurs manquements.