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Affaire Ndiaga Seck- Les zones d'ombres d'un scandale

Rédigé par Dakarposte le Samedi 11 Juillet 2026 à 12:31 modifié le Samedi 11 Juillet 2026 - 14:32

L'affaire Matar Ndiaga Seck, arrêté sous le motif d' actes contre nature , entre autres, suscite une vive émotion au sein de l'opinion publique et soulève de profonds questionnements sur les ramifications politiques du dossier.


Affaire Ndiaga Seck- Les zones d'ombres d'un scandale
L'arrestation de cet homme, figure locale investie dans l'espace politique, a brutalement captivé l’attention du commun des Sénégalais. Au-delà de la qualification pénale, c'est l'onde de choc institutionnelle et sociétale qui alimente désormais toutes les conversations. Ce fait divers, mué par d'aucuns "en affaire d'État", recèle de nombreuses zones d'ombre que la chronique judiciaire peine encore à éclairer.

En tous les cas, l’opinion publique sénégalaise attend avec une impatience fébrile de découvrir les secrets que recèle le téléphone de Ndiaga Seck, désormais aux prises avec l’institution judiciaire pour de sombres affaires de mœurs.

Quels puissants intérêts tente-t-on ainsi de préserver de l'opprobre ? Qui sont les instigateurs de cette mystification, eux qui ont osé faire accroire à la multitude que l'accusé était indemne de toute affection, alors qu'il est en réalité porteur du virus de l'immunodéficience humaine ?
Il importe que tous les artisans de cette machination soient confondus, à commencer par les auteurs de ce grossier faux en écriture auquel le prétendu test sérologique a servi de prétexte.

En d'autres termes, l’affaire Ndiaga Seck fut naguère compromise par la publication d’un fallacieux test sérologique, dont l’inauthenticité fut promptement révélée quelques semaines plus tard. Les auteurs de ce faux et usage de faux, indépendamment de leur rang ou de leur condition sociale, se doivent d'être rigoureusement sanctionnés par l'appareil judiciaire.


Le destin de Ndiaga Seck s'est joué à la faveur d'un insaisissable contretemps. Alors qu'il s'apprêtait à s'envoler vers l'Arabie saoudite pour un pèlerinage salvateur, les agents de la Division des investigations criminelles (DIC) ont mis un terme brutal à ses desseins en l'interpellant à l'aéroport. En dépit de ses suppliques visant à obtenir une dérogation pour accomplir ses dévotions religieuses, l'autorité policière est demeurée inflexible, signifiant ainsi l'exécution d'une délégation judiciaire émise par un magistrat instructeur du Tribunal de Louga.

L'origine de cette disgrâce réside dans les aveux circonstanciés d'un complice présumé, le sieur Ahmadou Lamine Dia, déjà incarcéré à la prison centrale de Louga. Ce dernier, lors de ses interrogatoires, a désigné Ndiaga Seck comme l'un de ses partenaires de longue date, une allégation étayée par l'exhibition de correspondances numériques hautement compromettantes.

Les enquêteurs ont ainsi exhumé des archives de la téléphonie des messages scripturaux et des clichés à caractère pornographique s'étalant sur plusieurs années, dont la nature explicite ne laissait guère de place à l'ambiguïté. Confronté à ces pièces à conviction, le mis en cause a concédé l'authenticité des échanges textuels tout en niant farouchement avoir consommé le péché de chair, arguant d'une machination et d'un harcèlement malveillant de la part de ses détracteurs.


La justice sénégalaise a déployé un arsenal de griefs d'une sévérité remarquable à l'encontre de l'acteur politique, parmi lesquels figurent : Association de malfaiteurs, Actes contre nature et incitation à la débauche, Collecte illicite de données à caractère pornographique, Mise en danger de la vie d'autrui, une charge aggravée par les révélations relatives à la situation sanitaire de son principal dénonciateur.

Ce dossier outrepasse la simple trajectoire d'un individu pour s'étendre aux confins d'un réseau clandestin d'une ampleur insoupçonnée. La Division spéciale de cybersécurité (DSC), par d'ingénieuses investigations techniques, est parvenue à identifier et à faire écrouer plus d'une vingtaine d'individus à travers la région du Djoloff et au-delà.


Affaire à suivre...

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