« Bouteilles d’alcool Millésimées, cadeaux, soirées en galante compagnie... » : révélations inouïes sur le séjour de certains fédéraux aux États-Unis !

En pleine période de tensions internes persistantes, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) aurait exporté ses divisions jusque dans la délégation officielle présente aux États-Unis pour la Coupe du monde. C’est ce que révèle Sport News Africa, qui décrit une ambiance délétère marquée par des privilèges, des dérives et des conflits larvés au sein de l’encadrement dirigeant.



Selon le média, le Comité exécutif de la FSF, déjà fragilisé par des mois de querelles internes ayant parfois dégénéré en échanges d’insultes, avait tenté de faire bloc après la finale de la CAN et les différentes procédures juridiques qui s’en étaient suivies. Une unité de façade rapidement fissurée, notamment à cause de désaccords persistants sur les primes et la gestion des ressources.



Dans ce climat de défiance, la Coupe du monde devait théoriquement permettre de ressouder les rangs. Mais en réalité, d’après Sport News Africa, chaque camp aurait continué à fonctionner selon ses propres logiques, dans une délégation qualifiée de pléthorique, où s’entremêlaient proches, membres de familles et invités dont le rôle n’était pas toujours clairement défini.



Le média rapporte notamment qu’un vice-président aurait multiplié les invitations, incluant des créateurs de contenu et de jeunes femmes, dont la présence aurait suscité la surprise au sein même de l’encadrement technique. Dans le même temps, le secrétaire général Abdoulaye Sow, présenté comme le véritable homme fort de la FSF au quotidien, se serait davantage concentré sur les tensions institutionnelles et le conflit ouvert avec le sélectionneur Pape Thiaw.



Toujours selon Sport News Africa, la gestion financière de la délégation aurait également suscité des interrogations, avec des notes de frais jugées particulièrement élevées dans un contexte où des membres de la délégation semblaient bénéficier d’une grande liberté de dépenses. « J’ai bien une idée de qui règle la note », confie un officiel cité par le média. Avant d’ajouter : « L’État a décaissé une grosse somme pour la Coupe du monde donc certains en profitent. »



Dans les premiers jours du séjour aux États-Unis, l’ambiance aurait pris des allures de fête continue, marquée par des consommations ostentatoires, des cadeaux et des soirées décrites comme excessives. Sport News Africa évoque notamment des « bouteilles d’alcool millésimés » et des « soirées en galante compagnie », observées dans une délégation où les joueurs eux-mêmes auraient parfois semblé en décalage avec le comportement de certains dirigeants.



Surpris par cette atmosphère, le personnel de l’hôtel aurait même exprimé son mécontentement, tandis que certains joueurs, livrés à eux-mêmes, auraient privilégié des solutions plus simples, comme la commande de fast-food ou des sorties non encadrées, loin du protocole officiel.













































































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