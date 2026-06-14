En garde à vue pour abus de confiance et escroquerie portant sur la somme d'1 milliard de francs CFA, Mohamed Ndiaye se le point d’être déféré au PJF

Suite et pas fin de ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Mohamed Ndiaye arrêté et placé en garde à vue à la Sûreté Urbaine de Dakar pour des faits d'abus de confiance et d'escroquerie.



L'infraction porte sur un montant exceptionnel estimé à 1 milliard de francs CFA (1 000 000 000 XOF).



Dakarposte, qui a ébruité cette affaire, a appris que le sieur Mohamed Ndiaye risque d’être livré ce lundi au redouté Pôle Judiciaire Financier.



En effet, compte tenu de la gravité des faits, le gars, poursuivi par un célèbre concessionnaire de voitures appelé Lamine « Khéré », risque d'être déféré au parquet financier pour répondre des graves accusations à son encontre.



Pour la gouverne de ceux qui l’ignorent, le Parquet financier est l'organe d'instruction et de poursuite du PJF, une institution spécialisée mise en place pour réprimer la délinquance économique et financière. Dirigé par un Procureur de la République financier, il possède des compétences nationales étendues



Ces dossiers -concernant également la fraude, l’escroquerie et l’abus de confiance- sont pris en compte par le PFJ lorsque le préjudice financier est égal ou supérieur à 50 millions de francs CFA, ou lorsqu'ils impliquent plusieurs auteurs/victimes s'étendant sur plus d'un ressort judiciaire.



Pour rappel, l'arrestation et la garde à vue de Mohamed Ndiaye ont été opérées directement par les perspicaces enquêteurs de la Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Dakar.



Dakarposte, qui surveille l’évolution de cette affaire comme du lait sur le fait, vous promet d’y revenir dans les prochaines heures !