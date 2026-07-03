MONDIAL 2026 : PAPE ALASSANE GUEYE, ÉDOUARD MENDY, MORY DIAW ET ISMAIL JAKOBS, PREMIERS À QUITTER LA TANIÈRE DES LIONS

Au lendemain de la cruelle élimination du Sénégal face à la Belgique en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, les premiers départs ont été enregistrés au sein de la tanière. Dans une atmosphère empreinte de déception, la délégation sénégalaise prépare désormais son retour, tandis que certains internationaux ont déjà quitté l’hôtel des Lions.



Le calme a succédé à l’effervescence au The Westin, le prestigieux hôtel de Seattle qui a servi de camp de base à l’équipe nationale du Sénégal. Au lendemain de l’élimination des Lions, les premiers mouvements ont été observés au sein de la délégation sénégalaise.



À ce stade, aucune communication officielle n’a encore été faite concernant la date et l’heure du retour de l’équipe. Les responsables de la Fédération sénégalaise de football poursuivent leurs réunions afin de finaliser les modalités du départ de la délégation.



En attendant, quelques internationaux ont déjà quitté la tanière. Il s’agit du milieu de terrain Pape Alassane Gueye, des gardiens Édouard Mendy et Mory Diaw, ainsi que du défenseur Ismail Jakobs, qui a rejoint sa famille à Los Angeles.



Le départ de Pape Alassane Gueye intervient dans un contexte particulier. Quelques heures après l’élimination du Sénégal, le milieu de terrain avait annoncé sur son compte Instagram sa décision de mettre sa carrière internationale entre parenthèses « tant que le staff technique actuel sera en place », une déclaration qui a suscité de nombreuses réactions.



Les Lions quittent Seattle avec d’immenses regrets. Opposés à la Belgique en seizièmes de finale, ils semblaient pourtant tenir leur qualification après avoir pris deux buts d’avance grâce à Habib Diarra (25e) et Ismaïla Sarr (51e). Mais les Belges ont renversé la rencontre dans les derniers instants du temps réglementaire avec des réalisations de Romelu Lukaku (86e) et Youri Tielemans (89e), avant que ce dernier ne transforme un penalty dans le temps additionnel de la prolongation (120e+5) pour offrir la victoire (3-2) aux Diables rouges.



Une issue particulièrement cruelle pour une sélection sénégalaise qui a longtemps maîtrisé les débats avant de voir son rêve mondial s’évanouir dans les ultimes minutes. Désormais, l’heure est au retour et au bilan d’une campagne qui laissera un goût d’inachevé.











































Rts