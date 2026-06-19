« Je suis la fille d'un monument » : Maguette, la fille de Pape Diouf, intègre Secret Story et bouleverse les téléspectateurs

Dès le lancement de Secret Story 2026, ce mardi 23 juin, une candidate a profondément bouleversé les téléspectateurs de TF1 en révélant l'intitulé exact de son secret. À seulement vingt et un ans, cette jeune femme n'est autre que la fille d'un emblématique et regretté dirigeant du football français, ancien président de l'Olympique de Marseille.



L'animateur Christophe Beaugrand a donné le coup d'envoi de cette quatorzième édition en accueillant treize nouveaux candidats au sein de la Plaine Saint-Denis. Au cours de la soirée de lancement, les fans du programme de télé-réalité ont découvert Maguette, vingt et un ans, dont le début de l'aventure a immédiatement pris une trajectoire très différente de celle de ses camarades. La jeune femme a en effet été isolée et enfermée sur le mystérieux « Yacht des secrets » aux côtés de quatre autres participants : Léonie, Océane, Azad et Robin.

C’est depuis le confessionnal que Maguette a ouvert le bal des révélations en dévoilant l’intitulé de son secret aux téléspectateurs : « Je suis la fille d'un monument du football ». En effet, la candidate est la fille du regretté Pape Diouf, ancien journaliste et agent de joueurs d'envergure internationale, qui a ensuite présidé l’Olympique de Marseille de 2005 à 2009. « Je suis très fière parce qu'au-delà d'être le monument ou la légende, ça reste mon papa. Bien au-delà d'être le président d'un club de foot, ça reste une personne formidable que j'admire énormément et c'est vraiment le meilleur dans tout finalement », a-t-elle confié avec beaucoup d'émotion.





Originaire de la cité phocéenne et particulièrement fière de ses racines sénégalaises, Maguette, qui étudie actuellement la communication et l'événementiel dans le secteur du luxe, a choisi de participer à l'émission phare de TF1 pour honorer la mémoire de son célèbre père, tragiquement disparu le 31 mars 2020 à Dakar à l’âge de soixante-huit ans, des suites du Covid-19. Pour la candidate, déjà très suivie sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok, cette aventure est un véritable hommage : « Mon père m'a transmis l'honnêteté, la loyauté, la résilience, le fait de se battre pour ses rêves (...) c'est mon exemple dans absolument tout », a-t-elle déclaré.

Né en décembre 1951 à Abéché, au Tchad, Mababa Diouf, dit Pape Diouf, a profondément marqué le paysage du sport français. Arrivé à Marseille à l'âge de dix-huit ans pour suivre des études de sciences politiques, il a fait ses premières armes comme journaliste sportif pour le quotidien *La Marseillaise*, devenant une plume incontournable des rubriques footballistiques dans les années 1970 et 1980. Après une brillante carrière d'agent de joueurs de renommée internationale dans les années 1990, son lien indéfectible avec l'Olympique de Marseille a pris une dimension historique en 2005 lorsqu'il s'est installé dans le fauteuil de président du club. Il reste, à ce jour, le premier et l'unique dirigeant noir à avoir présidé un club de football professionnel de l'élite en France.















































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