Mondial : Youssou Ndour offre "Senegal Rekk" en 3 versions pour galvaniser les Lions

"Tous derrière les Lions, hier, aujourd’hui et demain". Fidèle à son engagement, Youssou Ndour relance "Senegal Rekk", l’hymne qui a déjà fait vibrer le pays. Cette fois, il décline le titre en 3 versions pour coller à toutes les ambiances : stade, pick-up, télé, réseaux sociaux.



Trois arrangements, un seul message : pousser la bande à Pape Thiaw jusqu’au bout. Que ce soit en version originale pour les moments d’émotion, version remixée pour enflammer les tribunes, ou version Arena pour chanter à l’unisson, YND a prévu le son qu’il faut.



Avec ce cadeau musical, Youssou Ndour rappelle que le 12e gaïndé, c’est le peuple sénégalais. Mobilisé, uni, prêt à faire trembler les stades du monde.



Sunu Gaal, rek !On chante, on danse, on gagne.























































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