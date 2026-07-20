De la métaphore du damier à la realpolitik : la charge feutrée de Waly Diouf Bodiang

L’arène politique sénégalaise, réputée pour sa vivacité et ses retournements spectaculaires, offre une nouvelle fois le spectacle d’une joute verbale feutrée mais incisive. Récemment limogé de la direction générale du Port autonome de Dakar par le président Bassirou Diomaye Faye, Waly Diouf Bodiang a choisi le canal des réseaux sociaux pour rompre le silence. À travers une métaphore ludique particulièrement caustique, l’ancien directeur général livre une charge sévère contre les grandes manœuvres qui agitent la scène politique nationale, déclenchant instantanément une déferlante de réactions.





La métaphore du damier : une dénonciation des alliances opportunistes



Dans une publication au style ciselé, l’ex-directeur s'en prend ouvertement à ce qu’il qualifie de « fausses dynamiques fondées sur des alliances contre nature et contrefaisantes ». En usant de l'image du jeu de damier où les acteurs politiques réduiraient leurs semblables à de simples « pions humains », le cadre déchu dénonce une déshumanisation de l’action publique au profit d'ambitions purement calculatrices. Selon lui, cette stratégie de l'illusion ne relève plus de la noble science politique, mais d’un égarement temporel et stratégique.

L’élément le plus saillant de sa sortie réside sans doute dans sa conclusion, signée sous la forme d’un « conseil gratuit d’un Sonko parmi les millions de Sonko du pays ». En revendiquant cette identité collective et symbolique, liée à la figure de proue du parti au pouvoir, l'ancien haut fonctionnaire tente de dissocier sa fidélité idéologique d'origine des choix actuels du sommet de l'État qui ont conduit à son éviction.





Une onde de choc numérique



L'impact de cette sortie ne s’est pas fait attendre. En l'espace de quelques instants, le message a agi comme un catalyseur de passions, générant des centaines de commentaires et de partages. Cet engouement numérique illustre parfaitement la fracture de l'opinion publique :



• Les partisans de la rupture y voient l'expression d'un dépit personnel face à la rigueur des réformes institutionnelles.

• Les soutiens du cadre limogé saluent le courage d'une parole libre qui ose pointer les dérives pragmatiques du pouvoir.

• Les observateurs neutres analysent cette sortie comme le énième symptôme des tensions internes qui guettent les coalitions politiques après l'exercice de l'appareil d'État.



Au-delà de la simple pique, ce post met en lumière la complexité de la gouvernance contemporaine, où la gestion des compétences se heurte inévitablement aux exigences de la realpolitik. En se positionnant en observateur critique plutôt qu'en victime silencieuse, l'ex-Directeur général s'assure de rester un acteur audible du débat public sénégalais.

