Diplomatie moscovite : Les ambitions onusiennes de Macky Sall à l'épreuve du pragmatisme russe

En quête de précieux ralliements pour orchestrer sa marche vers le secrétariat général des Nations unies, Macky Sall a tenu audience ce 20 juillet 2026 au cœur de la capitale moscovite.

L’ancien président sénégalais a ainsi dévoilé les grandes lignes de sa vision stratégique au chef de la diplomatie russe, inscrivant cet acte comme un jalon décisif de son offensive diplomatique, bien qu’une entrevue directe avec le président Vladimir Poutine ne se fût point matérialisée.



Au sortir de ce dialogue de haute voltige avec Sergueï Lavrov, l’ancien chef de l’État s’est confié aux réseaux sociaux pour exprimer sa profonde déférence : « Je témoigne ma gratitude à Son Excellence Monsieur Sergueï Lavrov, Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, pour la haute teneur de l’entretien qu’il m’a accordé ce 20 juillet 2026, au titre de ma candidature au poste de Secrétaire général des Nations unies. Nos échanges ont embrassé des sujets d’intérêt mutuel, gravitant autour des défis herculéens que l’Organisation se doit de surmonter afin de mieux appréhender les enjeux planétaires d’un multilatéralisme réinventé, tant pour le temps présent que pour les générations futures."